Teška prometna nesreća: Jedna osoba poginula, osmero ozlijeđenih

Teška prometna nesreća dogodila se u četvrtak poslijepodne na području općine Udbina, kada je automobil bugarskih registarskih oznaka sletio s lokalne ceste koja povezuje Podudbinu i čvor Udbina na autocesti A1. U nesreći je jedna osoba smrtno stradala, dok je osam osoba ozlijeđeno.

Prema informacijama koje je Večernji list potvrdila Policijska uprava ličko-senjske, u vozilu su se nalazili strani državljani koji su prethodno nezakonito prešli državnu granicu. Policija je zaprimila dojavu o njihovom kretanju te je krenula za vozilom, no u jednom trenutku izgubila ga je iz vida. - Nakon otprilike deset minuta zaprimljena je dojava o prometnoj nesreći na području Udbine. Dolaskom na mjesto događaja utvrđeno je da je riječ o istom vozilu koje je prethodno bilo predmet policijskog postupanja - navode iz policije.

U slijetanju automobila jedna je osoba poginula na mjestu nesreće. Vozač je nakon nesreće pokušao pobjeći, no policijski službenici ubrzo su ga pronašli i uhitili. Prema dostupnim informacijama, još jedna osoba koja se nalazila u vozilu i dalje je u bijegu te traje potraga za njom. Na mjesto događaja upućen je i helikopter Hitne helikopterske medicinske službe.

Policija je na mjestu događaja provela očevid, dok je kriminalističko istraživanje u tijeku kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće i događaja koji su joj prethodili.