Jadran kreće u lov na četvrti uzastopni naslov prvaka Hrvatske: "Očekujem rat s Mladosti"

Finalna serija Prvenstva Hrvatske u vaterpolu počinje u petak u Zagrebu, a za naslov prvaka borit će se dva najbolja hrvatska kluba, splitski Jadran i zagrebačka Mladost.

Trostruki uzastopni prvaci Hrvatske ulaze u svoje peto uzastopno finale, dok će s druge strane stajati Mladost, momčad prepuna hrvatskih reprezentativaca koja je regularni dio prvenstva završila na prvom mjestu zahvaljujući boljem međusobnom omjeru. Obje momčadi osvojile su po 35 bodova, a o prednosti domaćeg bazena odlučio je tek jedan pogodak razlike.

Prvak Hrvatske postat će momčad koja prva stigne do tri pobjede, a u Jadranu vjeruju da mogu nastaviti dominaciju domaćim vaterpolom.

Svaka titula do sada bila je teška, svaka je nosila svoje izazove i svoje probleme. Ni ova neće biti drukčija. Možda na papiru nismo favoriti, jer Mladost ima velik broj reprezentativaca i iznimno snažan kadar, ali u vaterpolu to samo po sebi ne odlučuje ništa. Zato vjerujem da možemo pobijediti. To nam je i jedini cilj - poručio je Jerko Marinić Kragić.

Kapetan Jadrana osvrnuo se i na nedavno izgubljeno finale Eurokupa protiv Marseillea.

Ostaje žal za tim finalom, pogotovo jer smo bili jako blizu i falio je samo milimetar da Splitu i Jadranu donesemo još jedan veliki trofej. Ali baš to nam može biti dodatni motiv. Pokazali smo da možemo i da imamo kvalitetu za velike utakmice - rekao je Marinić Kragić.

Slično razmišlja i Loren Fatović, koji očekuje dugu i iscrpljujuću seriju protiv najvećeg rivala.

Očekujem dugačku seriju, rat s Mladosti. Oni su favoriti, imaju prednost domaćeg terena i na njima je velik pritisak. Naravno da ćemo pokušati već u prvoj utakmici napraviti "break", ali ništa se neće odlučivati odmah. Presudno će biti zadržati mir i igrati čvrstu obranu - kazao je Fatović.

Naslov prvaka Hrvatske osvojit će momčad koja prva upiše tri pobjede.

• 1. utakmica – Zagreb, 12. lipnja u 18:30 (HTV 2)

• 2. utakmica – Split, 19. lipnja

• 3. utakmica – Zagreb, 25. lipnja

• eventualna 4. utakmica – Split, 28. lipnja

• eventualna 5. utakmica – Zagreb, 2. srpnja