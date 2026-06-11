Split: Podignuta optužnica protiv 22-godišnjakinje zbog smrti motociklista

Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podignulo je optužnicu protiv 22-godišnje hrvatske državljanke zbog izazivanja prometne nesreće sa smrtnom posljedicom.

Kako je priopćio DORH, optužnica je podignuta nakon provedene istrage, a tereti ju se za kazneno djelo izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu.

Prema navodima optužnice, nesreća se dogodila 14. studenoga 2025. godine na području Splitsko-dalmatinske županije. Tereti ju se da je upravljajući osobnim automobilom prilikom skretanja ulijevo presjekla put motociklistu, a da se prethodno nije uvjerila može li tu radnju obaviti bez opasnosti za druge sudionike u prometu.

Motociklist je, navodi DORH, pokušao izbjeći sudar naglim kočenjem, no pritom je pao na kolnik.

Od zadobivenih teških tjelesnih ozljeda preminuo je na mjestu nesreće.

Okrivljenicu se tereti za kazneno djelo izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu iz članka 227. stavka 6. u vezi sa stavcima 2. i 1. Kaznenog zakona.