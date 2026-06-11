Službeno: Hajduk doveo 19-godišnjeg igrača iz Dinama

Hajduk je službeno predstavio novo pojačanje za budućnost. Na Poljud je stigao 19-godišnji Anđelo Šutalo, dosadašnji igrač Dinama i član hrvatske U-19 reprezentacije, koji je splitskom klubu pristupio kao slobodan igrač.

Dolazak talentiranog veznjaka Hajduk je najavio videom na društvenim mrežama uz poruku: "More, Dalmaciju i pismu splitsku."

Šutalo je rođen u Metkoviću, a prve nogometne korake napravio je u Neretvi. Njegov talent prepoznali su skauti Dinama te ga doveli u svoju akademiju, u kojoj je proveo posljednje četiri godine.

Prošle sezone nastupio je 17 puta za juniore Dinama u Prvoj NL te pritom postigao pet pogodaka. Dobre igre nisu prošle nezapaženo pa ga je trener Mario Kovačević tijekom zime poveo i na pripreme prve momčadi Dinama, za koju je tada upisao i nastup.

🌊 More, Dalmaciju i pismu splitsku 🌞 pic.twitter.com/Lg7UjG4AUM — HNK Hajduk Split (@hajduk) June 11, 2026

Šutalo je ujedno standardni član hrvatske U-19 reprezentacije. U 14 nastupa za nacionalnu vrstu zabio je tri gola i upisao dvije asistencije.

Posebno će pamtiti utakmicu protiv Srbije u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo odigranu prošlog studenoga. Hrvatska je tada slavila s uvjerljivih 4:1, a Šutalo je bio jedan od junaka susreta postigavši dva pogotka i upisavši asistenciju.

Mladi veznjak tako će karijeru nastaviti na Poljudu, gdje će pokušati izboriti mjesto u konkurenciji prve momčadi Hajduka.