Američki Hrvat objasnio svijetu što znači hrvatsko "Uvijek vjerni"

Hrvatska nogometna reprezentacija za šest dana otvara svoj nastup na Svjetskom prvenstvu, a uoči početka turnira ugledni The Athletic objavio je priču o posebnoj povezanosti hrvatskih navijača s nacionalnom momčadi.

Američki Hrvat Ante Kvartuč, administrator stranice Croatian Sports i dugogodišnji promotor hrvatskog sporta u dijaspori, pokušao je objasniti značenje poznatog hrvatskog navijačkog slogana "Uvijek vjerni".

Ako navijate za Hrvatsku, sigurno ste čuli za izreku "Uvijek vjerni". To je i naziv naše navijačke skupine. Ali za Hrvate to znači puno više. Ovo nije samo nogometna momčad. Reprezentacija predstavlja sve što mi jesmo. Našu krv, naš DNK i našu kulturu. Uvijek vjerni znači da smo uz našu momčad do kraja, pobijedili ili izgubili - rekao je Kvartuč.

Naglasio je kako se hrvatski identitet ne zaustavlja na granicama države te podsjetio da milijuni Hrvata žive diljem svijeta.

Language of Soccer 🇭🇷 Uvijek Vjerni — Always Faithful To follow Croatia is to witness a peculiar sort of unity. Ultras who spend their club-game weekends at each other's throats suddenly become friends draped in the same red-and-white checked jerseys. For a nation forged in… pic.twitter.com/TfDG9TJMvU — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 10, 2026

Ima četiri milijuna Hrvata u Hrvatskoj i još četiri milijuna u svijetu. Globalna smo nacija i gdje god odemo, gradimo zajednice. Po cijelom svijetu naći ćete hrvatske domove i oni su centri kulturnog života. Tijekom Svjetskog prvenstva oni postaju nešto posebno - ambasade hrvatskog naroda - istaknuo je.

Dodao je kako navijanje za Hrvatsku predstavlja puno više od podrške nogometnoj reprezentaciji.

Tamo ćete nas naći zajedno, kako proživljavamo sve događaje kao jedan narod. Kad kažemo da smo uvijek vjerni, ne mislimo samo na reprezentaciju, već i da smo vjerni jedni drugima - zaključio je Kvartuč.

Hrvatska će natjecanje u skupini L otvoriti 17. lipnja utakmicom protiv Engleske. Nakon toga slijede susreti s Panamom 24. lipnja te Ganom 27. lipnja.