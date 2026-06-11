Hrvatska uvodi doživotni zatvor? Ministar sutra otkriva detalje

Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan sutra će predstaviti prijedloge izmjena zakona među kojima je i mogućnost uvođenja doživotnog zatvora u hrvatski kaznenopravni sustav.

Konferencija za medije održat će se u prostorijama Ministarstva pravosuđa u Zagrebu s početkom u 12 sati, a iz Ministarstva najavljuju prijedloge u tri smjera zakonodavnih izmjena.

Iako detalji zasad nisu poznati, potvrđeno je da će jedna od ključnih tema biti upravo uvođenje doživotnog zatvora, o čemu se u javnosti intenzivno raspravlja posljednjih tjedana.

Raspravu je dodatno potaknulo ubojstvo 19-godišnjeg Luke Milovca u Drnišu, za koje je osumnjičen 50-godišnji Kristijan Aleksić, muškarac koji je i ranije bio osuđen za ubojstvo.

Milovac je ubijen 16. svibnja na terasi obiteljske kuće u Drnišu. Prema navodima policije, osumnjičeni je na njega pucao iz vatrenog oružja, a mladić je preminuo na mjestu događaja. Aleksiću je određen istražni zatvor, a nakon ispitivanja priznao je počinjenje kaznenog djela.

Nakon tog slučaja Habijan je najavio mogućnost izmjena kaznenog zakonodavstva, istaknuvši kako je potrebno otvoriti raspravu o strožem kažnjavanju najtežih kaznenih djela, ali i o učinkovitijem nadzoru osoba koje predstavljaju sigurnosni rizik.

Smisao sankcioniranja je odvraćanje od počinjenja kaznenih djela - poručio je tada ministar.

Više detalja o predloženim izmjenama bit će poznato nakon sutrašnje konferencije za medije.