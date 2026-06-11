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Novi Tisjin crtež je sve što trebaju vidjeti muževi (i žene) pred Svjetsko

Jedna rečenica, nekoliko poteza olovkom i cijela filozofija dalmatinskog svakodnevnog života ponovno je stala na jedan list papira

Splitska umjetnica i književnica Tisja Kljaković Braić objavila je novi crtež kojim se, u svom prepoznatljivom stilu, osvrnula na početak nogometnog prvenstva. Na ilustraciji stoji natpis: "Mogla si ić pomoć materi jedno misec dana", dok je pri dnu dopisano: "11. lipnja – početak nogometnog prvenstva."

Kao i mnogi njezini radovi, i ovaj se oslanja na jednostavan crtež, dalmatinski govor i situaciju u kojoj se lako mogu prepoznati brojni stanovnici obale. U samo nekoliko riječi Kljaković Braić duhovito progovara o prioritetima, obiteljskim odnosima i navikama koje redovito dolaze na naplatu kada počnu velika sportska natjecanja.

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