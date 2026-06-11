Policija iz Duća pod rotacijama jurila prema splitskoj bolnici: Trudnica u autu, sekunde su odlučivale sve

Policijski službenici Policijske postaje Omiš krajem svibnja 2026. godine tijekom noćne kontrole prometa u Dućama našli su se u izvanrednoj situaciji koja je ubrzo postala hitni prioritet.

Oko 00:40 sati zaustavio ih je vozač u vidno uznemirenom stanju, koji im je rekao da mu je supruga u vozilu i da je započeo porod. U panici je zatražio njihovu pomoć kako bi što brže stigli do bolnice.

Policijski službenici odmah su prekinuli redovne aktivnosti, obavijestili operativno dežurstvo te uključili službeno vozilo kao prethodnicu i pod rotacijama krenuli prema Splitu, osiguravajući brži i nesmetan prolaz.

Bračni par dopratili su do bolnice u najkraćem mogućem roku, gdje je trudnica ubrzo zaprimljena na odjel. Samo nekoliko minuta nakon dolaska u rodilište, rođeno je njihovo treće dijete.

Prema riječima supružnika, bez brze reakcije policije porod bi se najvjerojatnije dogodio u vozilu, budući da je beba stigla na svijet vrlo kratko nakon dolaska u bolnicu.

U svojoj zahvali istaknuli su kako im je pomoć policijskih službenika bila presudna te poručili: „To je pravi posao policije i jedno od najugodnijih iskustava u životu.“

Iz policije poručuju kako su ponosni na svoje djelatnike koji su još jednom pokazali spremnost pomoći građanima u svim životnim situacijama, ne samo u onima koje se tiču sigurnosti prometa i javnog reda.