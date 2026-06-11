Tjedan u Zoni završava svirkom i sajmom rukotvorina

Novi mjesečni program u Zoni počeo je otvorenjem izložbe u ciklusu Mladi izlažu, radionicom videoigara i tematskim druženjima, a nastavlja se nastupom splitskog autorskog rock sastava Videokrug te sajmom odjeće i rukotvorina Pazarium.

- U petak nam se od 21 do 22 sata pridružite na opuštenom druženju uz intimnu koncertnu atmosferu i izbor autorske glazbe u akustičnoj duo varijanti - gitara i vokal. U subotu od 18:30 do 21:30 na Pazariumu iskoristite priliku za upoznavanje lokalnih kreativaca i kupnju unikatnih dodataka za ljetne dane koji su pred nama - poziva Lara Zubanović, voditeljica Zone.

Bogat lipanjski program nastavlja se već u ponedjeljak uz novu radionicu u sklopu savjetovališta Prika pod nazivom “Finger Painting”. U utorak od 18 sati Zona postaje mjesto susreta ljudi i napuštenih životinja koje traže svoju drugu priliku. Volonteri Zaklade Bestie dolaze sa psima iz skloništa, a druženje će biti prilika i za razgovor o mogućnostima volontiranja i udomljavanja pasa.

Više informacija o cjelokupnom programu i rezervacije mjesta za pojedina događanja dostupni su na klubzona.net.