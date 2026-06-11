Milna spektakl: Špacin memorijal okuplja 8 ekipa, Hajdukove pionire i futsal elitu

U subotu, 13. lipnja 2026. godine, u Milni na otoku Braču, održava se malonogometni turnir IV. Memorijal „Stanko Poklepović Špaco“, u organizaciji Udruge balunjera „Crvana“ – MNK Milna.

Za pobjednički pokal „Pirju“, natječe se 8 malonogometnih ekipa, od kojih, sedam, sudionici splitske malonogometne lige – uz domaćina MNK MILNA, MNK SKALICE 2017., GARAŽA PUJANKE, CB SEA WOLF, VOLE GRADELE, ŠPIGULA i DOMAĆI VRCANI te sudionik Premier lige Bosne i Hercegovine, MNK „ČULIN MLIN“ LIVNO BUS.

Na revijalnoj utakmici, sučelit će se Pioniri HNK HAJDUK s Pionirima MNK Fortuna Povlja, koji su, ove godine, ostvarili su povijesni uspjeh osvajanjem 2. mjesta na državnom prvenstvu u futsalu.

Posebna poslastica ovogodišnjeg turnira je sudjelovanje igrača omiškog „Olmissuma“, ovogodišnjeg prvaka Hrvatske u futsalu, koji će nastupiti u sastavu ekipe „Špigula“ i CB „Sea Wolf“.

Od počasnih gostiju i uzvanika IV. Memorijala „Stanko Poklepović Špaco“, dolazak su, između ostalih, potvrdili – sadašnji igrač HNK Hajduk, Roko Brajković i bivši Jurica Vučko, Darko Butorović i Vladimir Balić.

Program počinje u 16.30 sati, uz voditelja Vedrana Očašića, novinara HR Radio Splita i spikera Stadiona Poljud, a završava u sitnim noćnim satima, sa zabavom, uz nastup splitskoga, iskusnog DJ-a Zlatka Kirigina Payu.

Memorijalom "Stanko Poklepović Špaco", na prostoru Sportsko-rekreativnog centra, koji također nosi njegovo ime, nastoji se očuvati poštovanje i uspomena na omiljenoga, nogometnog velikana i vizionara, milnarskih korijena, za nasljeđe budućim naraštajima. Tome je, simbolično, svake godine, posvećena bakljada i vatromet, u završnici programa turnira.

Uz Općinu Milna, kao glavnog pokrovitelja, organizaciju su, tradicionalno podržali - Splitsko-dalmatinska županija, NK Hajduk i Turistička zajednica Općine Milna, uz glavne sponzore HEINEKEN HRVATSKA d.o.o. – KARLOVAČKO i Svpetrvs Hoteli d.d. - GAVA WATERMAN MILNA RESORT.