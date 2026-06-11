VIDEO Dupin zapeo u ribarsku mrežu u Jadranu, ribar u donjim gaćama skočio da ga spasi

Na društvenim mrežama pojavila se snimka koja je izazvala brojne pozitivne reakcije. Video koji je na Instagramu objavio David Vukota prikazuje nesvakidašnju situaciju na ribarskom brodu tijekom izvlačenja mreže pune sitne plave ribe.

Na snimci se vidi velika mreža prepuna ulova, ali i dupin koji se tijekom lova zapleo među konope te ostao zarobljen. Dok posada izvlači mrežu na brod, životinja pokušava pronaći izlaz, no bez uspjeha.

Uslijedila je brza reakcija jednog od ribara. Odjeven samo u donje rublje, bez mnogo razmišljanja skočio je među mreže i ulov kako bi pomogao iscrpljenom dupinu. Nekoliko trenutaka borio se s mrežom pokušavajući osloboditi životinju, a zatim je uspio pronaći način da je izvuče iz zamke.

Nakon kratke akcije spašavanja dupin je oslobođen te se vratio u more.

Video završava olakšanjem i zadovoljstvom posade, a brojni pratitelji u komentarima pohvalili su ribare zbog njihove reakcije i brige za životinju.

Takvi susreti nisu rijetkost na Jadranu, gdje dupini često prate ribarske brodove u potrazi za hranom. Srećom, ova priča završila je na najbolji mogući način – bez ozljeda za dupina i uz prizor koji je mnogima uljepšao dan.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli David Vukota (@davidvukota)