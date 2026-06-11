Balov odgovorio Skoki o Žnjanu: "Sramotite se! Troškovi su nastali u vašem mandatu"

Nastavlja se politička rasprava oko troškova uređenja Žnjana. Nakon što je gradski vijećnik Centra Igor Skoko poručio da "HDZ širi laži" te ustvrdio da projekt nije premašio planirani iznos, reagirao je HDZ-ov gradski vijećnik Jakša Balov.

Balov je u odgovoru Skoki poručio kako su dodatni troškovi na projektu Žnjan, prema njegovim tvrdnjama, nastali isključivo u mandatu Ivice Puljka i stranke Centar.

"Kolega Skoko, jučer ste optužili HDZ da je odgovoran za pet milijuna eura dodatnih poskupljenja na projektu Žnjan te sam vama i javnosti pokazao da su ti troškovi nastali isključivo u vašem, Puljkovom mandatu i vašoj odgovornosti", poručio je Balov.

Osvrnuo se i na Skokinu tvrdnju da je na projektu ostvarena ušteda.

"Danas vi pak izjavljujete novu glupost da ste uštedjeli pet milijuna eura na Žnjanu. Ej, sramotite se! Ne treba vam to! Al' ozbiljno!", napisao je Balov.

HDZ-ov vijećnik pritom iznosi svoju interpretaciju troškova projekta, navodeći kako je Žnjan ugovoren za 45 milijuna eura, a plaćen 50 milijuna eura, uz, kako tvrdi, oko pet milijuna eura dodatnih radova.

"Samo da okvirno podsjetim, Žnjan je ugovoren za 45 milijuna eura, plaćen 50 milijuna uz cca pet milijuna VTR-a, a sve pod vlašću Puljka i Skoke i ekipe iz stranke Centar", naveo je Balov.

Na kraju se izravno obratio Skoki, poručivši mu da se, kako kaže, Splićanima i Splićankama više ne obraća "s lažima".

"Za kraj ću vas zamoliti da se više nikada ovako bez poštovanja i s lažima ne obraćate Splićanima i Splićankama. Oni vole šalu i zafrkanciju, najviše na svitu, ali ne trpe podcjenjivanja i to kažnjavaju! Ok?", zaključio je Balov.

Dodao je i kako se u videu koji komentira vidi namještaj čija je cijena, prema njegovim riječima, 150 tisuća eura.