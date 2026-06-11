Parkirao preko izlaza za pješake, pogodite o kojem je automobilu riječ

Možda u Dubrovniku vrijede druga pravila, a možda vozača ovog Mercedesa jednostavno nije briga. U novim garažama u Dobrilinoj često nedostaje mjesta. Možda su 363 parkirna mjesta premalo, a možda je Split Parking izdao previše dozvola za stanare, no ovakvo parkiranje teško je pohvaliti.

U slučaju nužde, prolazak pored limuzine iz Stuttgarta bio bi prilično otežan. Ne može se reći ni da se vozač potrudio ostaviti nešto više prostora do izlaza ili se približiti zidu kako bi pješacima omogućio lakši prolaz.

Kako bilo, čini nam se da ovakva improvizirana rješenja, prepuštena mašti pojedinih vozača, ne vode ničemu dobrom.