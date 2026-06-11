Matea Dorčić sudjelovala na Strateškom forumu za jačanje regionalnih lanaca vrijednosti Jadranske Hrvatske

Zamjenica gradonačelnika Grada Splita Matea Dorčić sudjelovala je danas u Tehnološkom parku Split na Strateškom forumu za regionalne lance vrijednosti Jadranske Hrvatske, održanom u sklopu Horizontalnog transformacijskog, odnosno HIT projekta.

Riječ je o projektu usmjerenom na jačanje regionalnog ekosustava za industrijsku tranziciju, s naglaskom na povezivanje ključnih dionika, razvoj inovacija i poticanje konkurentnosti gospodarstva na području Jadranske Hrvatske.

Forum su organizirali Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO, te Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Okupljenima su se, uz zamjenicu gradonačelnika Mateu Dorčić, obratili i Ante Janko Bobetko, zamjenik predsjednika Uprave HAMAG-BICRO-a, Domagoj Mikulić, državni tajnik u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, te Stipe Čogelja, zamjenik župana Splitsko-dalmatinske županije.

Sudionici foruma razgovarali su o mogućnostima jačanja regionalnih lanaca vrijednosti, industrijskoj tranziciji i važnosti suradnje javnog sektora, poduzetnika i institucija u stvaranju snažnijeg i otpornijeg gospodarstva.