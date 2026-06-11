Onkolog upozorava: Ovu promjenu na tijelu nikada nemojte ignorirati

Neobjašnjiv gubitak tjelesne težine jedan je od simptoma koji bi uvijek trebao biti razlog za odlazak liječniku, upozorava onkolog i kolorektalni kirurg dr. Ketan Thanki.

Rak se često razvija postupno i bez jasnih znakova upozorenja, zbog čega mnogi simptomi u početku prolaze nezapaženo. Prema riječima dr. Thankija, bolest je posebno podmukla jer koristi prirodne procese organizma.

Rak u pravilu preuzima postojeće, prirodne procese u tijelu, a ne pokreće neke strane mehanizme - objasnio je za Parade.

Ne mora značiti rak, ali zahtijeva pregled

Stručnjak ističe da neobjašnjivo mršavljenje ne mora nužno biti povezano s malignom bolešću, ali ga nikako ne bi trebalo zanemariti.

Takvu promjenu mogu uzrokovati i nekontrolirani dijabetes, hipertireoza, HIV, tuberkuloza, zatajenje srca, kronična opstruktivna plućna bolest (KOPB), upalne bolesti crijeva te teška depresija ili anksioznost.

Nijedno od tih stanja ne bi se smjelo ignorirati - upozorava liječnik.

Tijelo šalje signale upozorenja

Gubitak težine često dolazi postupno pa ga osoba ne primijeti odmah. Kada organizam prepozna da nešto nije u redu, mogu se pojaviti opća slabost, gubitak apetita, povišena tjelesna temperatura i mršavljenje.

Dr. Thanki navodi da pojedini tumori mogu potaknuti procese koji razgrađuju mišiće i masno tkivo čak i kada osoba unosi dovoljno kalorija.

Osim neobjašnjivog gubitka kilograma, liječnički pregled preporučuje se i kod simptoma poput dugotrajnog umora, noćnog znojenja, novih ili upornih glavobolja, promuklosti, bolova u kostima i leđima, promjena u pražnjenju crijeva ili mokraćnog mjehura, pojave krvi na neuobičajenim mjestima te novih kvržica ili promjena na madežima.