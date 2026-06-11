Slavni nogometaš priznao: "Nisam imao snage igrati zbog seksa s Melissom"

Nekadašnji nogometaš Milana i reprezentativac Gane Kevin-Prince Boateng otvoreno je progovorio o razdoblju karijere u kojem, kako tvrdi, nije uspijevao pružati najbolje igre zbog iscrpljenosti uzrokovane privatnim životom.

U razgovoru za talijanske medije priznao je da je tijekom veze s talijanskom manekenkom i televizijskom voditeljicom Melissom Sattom teško pronalazio ravnotežu između nogometa i privatnog života.

"Naša veza bila je apsolutno ludilo. Vodili smo ljubav sedam do osam puta tjedno i nisam se mogao odmoriti. Kad bih izašao na teren, ne bih imao snage u nogama", rekao je Boateng.

Dodao je kako je tada zanemario profesionalne obveze te da danas smatra kako je dio karijere protraćio jer nije uspio pronaći pravi balans.

"Kad ste s lijepom i popularnom ženom, zaboravite da ste profesionalni nogometaš. Sve ostalo nekako ostavite po strani. Milan je od mene očekivao puno, a ja sam svoju energiju trošio u spavaćoj sobi. Nisam uspio uskladiti privatni i profesionalni život. Protraćio sam godine", izjavio je.

Satta se i ranije osvrnula na optužbe da je upravo njihov intenzivan odnos bio razlog Boatengovih problema s ozljedama. Istaknula je da je takve komentare smatrala seksističkima jer se odgovornost uvijek prebacivala na ženu.

"Patio je od kronične ozljede prepona. I tada su me napadali govoreći da smo imali previše seksa i da je to bio uzrok njegovih fizičkih problema. To je dokaz da je seksizam postojao i da još uvijek postoji. Uvijek su žene te koje muškarcima odvlače pozornost", rekla je Satta.

Boateng je tijekom bogate karijere nosio dresove Milana, Barcelone, Borussije Dortmund i Tottenhama. S Milanom je osvojio naslov prvaka Italije, a s Barcelonom prvenstvo Španjolske. Profesionalnu karijeru završio je 2023. godine.