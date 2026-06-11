Splićanke imaju istančan njuh: u Split je stigao parfem za kojim se ljudi okreću  

Nima Splita do Splita, odgovor je vlasnice Lana Niche Parfumerije, Lane Žaknić, na pitanje što misli o istančanom njuhu Splićanki i koje parfeme iz ponude parfumerije preferiraju.

“Splićanke točno znaju što žele i uvijek prve biraju svjetske bestselere, zato smo danas u Splitu na predstavljanju novog mirisa francuske kuće Fragrance du Bois”, kaže nam Lana. “Riječ je o francuskoj parfemskoj kući koja stavlja naglasak na prirodne ekstrakte i, uz dobar postotak ulja, njihovi mirisi se na koži zadržavaju značajno vrijeme.”

U prvoj splitskoj poslovnici Lana Niche Parfumerije, u centru Splita na adresi Kralja Tomislava 5, predstavljen je Lucius Maximus by Fragrance du Bois, unisex parfem koji donosi jednu mističnu težinu ljetne večeri, obavijenu drvom i kavom, vanilijom s Madagaskara, crvenim paprom i citrusima, odnosno gorkom narančom pri otvaranju. Ono kad vam ljeto zamiriše na prvu, ali odmah potom slijedi pogled iz prikrajka koji miriše na problem. Slatki problem, baš onaj koji biste odabrali sami za sebe.

Nije slučajno predstavljanje ovog parfema, koji je Jordi Fernandez proizveo 2026. godine, održano upravo u Splitu pred publikom koju su činili mahom vjerni kupci Lana Niche Parfumerije. Zato ovom prilikom nismo doživjeli event s influencerima, već event s ljudima koji zaista konzumiraju niche parfeme. Vlasnica splitske Lana Niche Parfumerije, Tina Petričević Raič, okupila je dame i gospodu koji su od kupaca postali prijatelji, kako bi s njima, a i nama, podijelila trenutak predstavljanja ovog doslovno Maximusa.

“Lucius Maximus na svjetskoj ljestvici parfema drži visoko 5. mjesto, stoga smo izuzetno ponosni što ga imamo priliku pokazati upravo u Splitu”, komentira Lana Žaknić. Za prigodu predstavljanja mirisa, izlog ove parfumerije, na iznimno frekventnom mjestu centra grada uredila je splitska umjetnica Anamarija Jurjević koristeći tehniku papir mase ručnim radom izlog je pretvoren u pravo umjetničko djelo.

Mirisati hrabro i moćno te posjedovati parfem koji ljude tjera da se spontano okreću za vama, to je ono što tražimo pokraj neiscrpnih mirisa s kojima se možete prolijevati. Ovo je parfem koji stavite jednim potiskom i on traje, pa i nakon tuširanja.

Na eventu smo zatekli i dvije dame iz Francuske, upravo iz parfemske kuće Fragrance du Bois, koje su pred gostima predstavile ne samo Lucius Maximus, nego i Sirène iz 2024. te Sirène Privée iz 2025. godine. Vittoria Fantacci i Anastasia Sheveleva rado su nam predstavile parfemsku kuću iz koje dolaze u funkciji prodaje i marketinga.

Fragrance Du Bois je luksuzna parfemska kuća nastala u Parizu 2013. godine. Brend je nastao iz ideje da se najrjeđi i najdragocjeniji sastojci svijeta približe ne samo kolekcionarima, nego svima koji u parfemu traže karakter, emociju i dojam koji ostaje. Ovaj brend gradi priču u kojoj se susreću umjetnost, luksuz i doza odvažnosti.

Fragrance Du Bois stvara mirise koji ne prolaze nezapaženo: kompleksne, zavodljive i dovoljno upečatljive da izazovu pitanje: “Koji je to parfem?” Njihov cilj nije slijediti trendove, nego stvarati parfeme koji ostavljaju trag.

Svaki detalj, od same kompozicije do bočice, dio je luksuznog iskustva. Bočice Fragrance Du Bois parfema osmišljene su kao mali skulpturalni objekti: prepoznatljive, raskošne i dizajnirane tako da privuku pažnju i prije prvog raspršivanja. U svijetu ovog brenda luksuz nije suzdržan, nego moderan, odvažan i stvoren da se pamti.

Točno kako ga Splićanke i Splićani vole.

Lucius Maximus by Fragrance du Bois, kao i ostale mirise ove luksuzne parfemske kuće, možete otkriti, isprobati i pronaći u Lana Niche Parfumerijama u Splitu, na lokaciji Kralja Tomislava 5 te uskoro u preuređenoj poslovnici u Mall of Split.

Parfem se ne bira na brzinu, treba ga osjetiti na koži, pustiti da se razvije i vidjeti jeste li se pronašli u njemu, a ako tražite miris koji prolazi zapaženo, nego ostaje za vama kao potpis, možda je baš Lucius Maximus vaš sljedeći izbor.