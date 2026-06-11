Krešo Bengalka objavio novi singl "Splitski san": Priča o rentijeru kojem je život promijenilo nasljedstvo

Splitski reper Krešo Bengalka predstavio je novi singl i videospot pod nazivom "Splitski san", kojim na sebi svojstven način progovara o jednom od najprepoznatljivijih fenomena današnje Dalmacije – životu od apartmana i iznenadnom bogaćenju zahvaljujući naslijeđenoj nekretnini.

Pjesma prati priču čovjeka kojem se život iz temelja promijenio nakon što je naslijedio djedovinu i pretvorio je u uspješan posao iznajmljivanja apartmana. Kroz prepoznatljiv splitski humor, ironiju i lokalni mentalitet, Krešo Bengalka opisuje novopečenog rentijera kojem je, kako se kaže u narodu, "upala sjekira u med".

Videospot donosi prepoznatljive dalmatinske motive i mediteranski način života, pa će se u njegovoj priči lako prepoznati brojni stanovnici obale.

Za režiju spota zaslužan je Toni Zanne, dok je završnu obradu zvuka radio Kokli.

"Splitski san" drugi je singl s Krešina albuma "GTS", a objavljen je za novi splitski rap label Split Zoo, koji okuplja novu generaciju domaćih rap izvođača i izdanja.