Dijelovi Splita i okolice u petak ostaju bez struje, provjerite jeste li među njima

HEP je za petak, 12. lipnja, najavio planirane radove na elektroenergetskoj mreži zbog kojih će bez električne energije privremeno ostati potrošači na području Splita i okolice.

Na području Splita bez struje će od 8.30 do 12.30 sati biti dijelovi Getaldićeve i Mosećke ulice zbog zamjene brojila.

Na području Solina od 9 do 14 sati bez električne energije ostat će dio Ulice Gašpina mlinica.

U Podstrani će od 9 do 13 sati bez struje biti dio Mutograsa zbog radova na dalekovodu.

U Kaštel Sućurcu od 8.30 do 12.30 sati planirani su radovi na niskonaponskoj mreži, a bez napajanja će biti potrošači u ulici Kanap.

U Kaštel Starom od 12 do 14 sati bez struje će ostati Put Smokvinaca zbog radova na niskonaponskoj mreži.

Najduži prekid očekuje se na području Bračevića, gdje će od 8.30 do 14 sati zbog radova na 10 kV mreži bez električne energije biti dijelovi Puta Krivog doca, Puzića i Puta Banjana.