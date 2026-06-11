Počinje Svjetsko prvenstvo. Evo detalja o prvoj utakmici

Večeras u 21 sat utakmicom Meksika i Južne Afrike počinje Svjetsko prvenstvo 2026. godine.

Meksiko će tako postati prva država u povijesti koja je tri puta ugostila svjetsku nogometnu smotru, a čast otvaranja prvenstva pripala je domaćoj reprezentaciji na legendarnom stadionu Azteca.

Dvoboj se igra u sklopu skupine A, u kojoj se nalaze još Češka i Južna Koreja. Njihov susret na rasporedu je u 4 sata po hrvatskom vremenu.

Uoči početka utakmice poznati su i sastavi obje reprezentacije.

Meksiko: Rangel - Reyes, Montes, Vasquez, Gallardo - Lira - Alvarado, Gutierrez, Fidalgo, Quinones - Jimenez

Južna Afrika: Williams - Mudau, Okon, Sibisi, Mbokazi, Modiba - Mokoena, Sithole, Adams - Foster, Rayners

Prijenos utakmice možete pratiti na programu HRT 2.