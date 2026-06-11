U subotu akcija dobrovoljnog darivanja krvi na Spinutu

Gradski kotar Spinut, u suradnji s KBC-om Firule i Crvenim križem Split, organizira tradicionalnu akciju dobrovoljnog darivanja krvi u kvartu.

Akcija će se održati u subotu, 13. lipnja 2026. godine, na adresi Gradskog kotara Spinut, A. G. Matoša 29, u vremenu od 10 do 14 sati.

Poziv svim građanima od 18 do 65 godina

Iz kotara pozivaju sve građane u dobi od 18 do 65 godina da se odazovu akciji i daruju krv.

"Pozivamo sve građane da ove subote dođu na adresu kotara, A. G. Matoša 29, od 10 do 14 sati, na akciju dobrovoljnog darivanja krvi", poručio je Luka Kovač Levantin, nezavisni predsjednik Gradskog kotara Spinut.

Organizatori ističu kako je riječ o već tradicionalnoj akciji kojom se želi potaknuti građane na humanost i solidarnost, ali i pomoći zdravstvenom sustavu u osiguravanju dovoljnih zaliha krvi za sve kojima je ona potrebna.