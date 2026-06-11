Dermatologinja otkrila 8 najčešćih pogrešaka kod zaštite od sunca: "Krema nije prva linija obrane"

Iako većina ljudi zna da bi tijekom ljeta trebala koristiti kremu za sunčanje, dermatolozi upozoravaju da mnogi i dalje griješe u njezinoj primjeni. Od premalog nanošenja do zaboravljanja pojedinih dijelova tijela, pogreške mogu značajno smanjiti zaštitu kože od štetnog UV zračenja.

Dermatologinja dr. Amy Perkins izdvojila je osam savjeta koji mogu pomoći u učinkovitijoj zaštiti od sunca.

1. Krema za sunčanje nije dovoljna sama po sebi

Dr. Perkins ističe da kremu za sunčanje ne treba promatrati kao glavnu zaštitu, već kao posljednju liniju obrane. Hlad, šeširi, sunčane naočale i odjeća s UV zaštitom često pružaju pouzdaniju zaštitu od samog SPF-a.

2. Kremu treba redovito obnavljati

Mnogi je nanesu ujutro i na tome stanu, no zaštita se tijekom dana smanjuje zbog znojenja, dodirivanja lica i drugih svakodnevnih aktivnosti. Kremu bi trebalo ponovno nanositi svaka dva do četiri sata, osobito tijekom duljeg boravka na otvorenom.

3. Ne štitite samo madeže

UV zračenje oštećuje cijelu kožu, a ne samo postojeće madeže. Mnogi karcinomi kože razvijaju se upravo na dijelovima kože koji su prije bili potpuno zdravi.

4. Ne zaboravite uši, vrat i stopala

Uši, vrat, vlasište, šake i stopala među najčešće su zaboravljenim dijelovima tijela, iako su redovito izloženi suncu.

5. Zapišite datum otvaranja

Kreme za sunčanje imaju ograničen rok trajanja nakon otvaranja. Dermatologinja savjetuje da na ambalažu zapišete datum kada ste proizvod otvorili kako biste bili sigurni da je i dalje učinkovit.

6. Provjeravajte UV indeks

Oblačno vrijeme ne znači nužno i slabije UV zračenje. UV indeks pouzdaniji je pokazatelj potrebe za zaštitom od samog pogleda kroz prozor.

7. Najskuplja krema nije uvijek najbolji izbor

Važnije je da kremu koristite redovito i u dovoljnoj količini nego da kupujete najskuplji proizvod na tržištu.

8. Čuvajte svoju kožu kao što čuvate dječju

Roditelji često pažljivo štite djecu od sunca, ali zanemaruju vlastitu zaštitu. Stručnjaci upozoravaju da je zaštita kože važna tijekom cijelog života, a ne samo u djetinjstvu.