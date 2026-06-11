Dobre vijesti iz KBC Split: 'Banka krvi' gotova do kraja godine, uredit će se i okoliš, nogostup i razrovana cesta

Tako će, nadamo se, uskoro završiti mala kalvarija cijelog projekta, od izuzetnog značaja, koji je započeo još u prošlom desetljeću s osiguravanjem sredstava, e da bi započela gradnja kompleksa koncem 2021. godine. Pa je onda pauziran dvije godine i kusur jer je izvođač upao u financijske i svakakve druge dubioze...

Moralo se ići na novi natječaj, i evo, još koji mjesec pa će Banka krvi, kako se kolokvijalno naziva novi transfuzijski centar na istočnom kraju kompleksa Križine, biti gotov.

U međuvremenu zaposlenici KBC Split, korisnici i posjetitelji, imaju primjedbe na stanje prometnice. One ključne kroz same Križine, službenog naziva Šoltanska ulica. Kako već neko vrijeme traju radovi na krivini ispod Krstarice, u Zajčevoj (tamo pak ordinira ViK, najavili su završetak poslova i puštanje u promet tog dijela ceste 15. lipnja), tako je cestica kroz bolnički kompleks postala alternativni pravac za dosta vozača, pogotovo u onim kriznim satima.

Pa su imali mjesecima u bolnici probleme s prilazom hitnih vozila zbog gužvi koje su se stvarale kroz bolnicu. Pojačan promet plus radovi, na uzbrdici prema Trsteniku stvorile su se udarne rupe, dostojne najzahtjevnijih svjetskih relija. Ne jedan vozač je ostavio komad plastike, dio odbojnika ili 'ratkape' na razrovanom dijelu ceste.

Posebno nam se svidjelo, mora se i to spomenuti, vertikalna prometna signalizacija, dakle znakovi, na spoju s Putem Radoševca, na izlazu iz Križina.

Tamo naime stoji prometni znak koji sugerira da je desno jednosmjerna ulica sa smjerom kretanja prema Radissonu. Strelica desno na kvadratnom okviru. Što nije istina, jer je taj dio ceste prema jugu itekako dvosmjeran. Vjerojatno su naime odgovorni željeli usmjeriti promet iz kruga bolnice prema rotoru kod Radissona i tako izbjeći čep na prometnicama prema Poljičkoj, no onda su morali postaviti strelicu u okruglom okviru, što je onda znak izričite naredbe...

A evo i što su nam kazali iz splitske bolnice.

'Radovi na projektu Regionalnog transfuzijskog centra KBC-a Split trenutačno su u fazi vanjskog uređenja okoliša te spajanja zgrade na komunalnu infrastrukturu, uključujući kanalizacijski sustav. Upravo je to razlog zbog kojega je dio prometnice uz objekt privremeno raskopan.

Sanacija kompletne prometnice uz zgradu budućeg Regionalnog transfuzijskog centra vezana je uz izvođenje radova na instalacijama i izgradnju novog nogostupa. Navedene je radove potrebno međusobno uskladiti kako bi zatvaranje prometnice i ograničenja u prometovanju trajali što kraće. Rupe koje su se pojavile na prometnici bit će privremeno sanirane.

Nakon završetka radova prometnica i prostor uz budući Regionalni transfuzijski centar bit će primjereno uređeni. Posebno ističemo da će se izgradnjom funkcionalnog nogostupa, prilagođenog osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti, dodatno podići razina sigurnosti i dostupnosti na tom dijelu bolničkog kompleksa.'