Calvin Harris stiže u Split, ULTRA otkrila posljednja imena i pustila jednodnevne ulaznice u prodaju

Manje od mjesec dana dijeli nas od početka festivala ULTRA Europe, a organizatori su danas otkrili posljednji val izvođača koji će nastupiti na ovogodišnjem izdanju u splitskom Parku mladeži.

Festival će se održati od 10. do 12. srpnja, a organizatori najavljuju najveće izdanje ULTRA Europe dosad. Uz već ranije potvrđeni nastup Calvina Harrisa, jednog od najpoznatijih svjetskih glazbenih imena, u Split stiže i dosad najveći broj izvođača.

Na glavnoj pozornici publici će se predstaviti BUNT., jedan od najtraženijih predstavnika nove generacije elektroničke glazbe, njemački DJ Plastik Funk te dobro poznati MYKRIS, koji se i ove godine vraća pred splitsku publiku. Najavljen je i zajednički nastup Ray Volpea i Sullivan Kinga, dok će se na festival vratiti i legendarni Dash Berlin.

Podsjetimo, među najvećim zvijezdama ovogodišnjeg izdanja već su potvrđeni Calvin Harris, Martin Garrix, Hardwell, Armin van Buuren, Afrojack, DJ Snake, John Summit, FISHER i Dom Dolla.

Nova imena dobila je i RESISTANCE pozornica. Programu se pridružuju kubanski producent Malóne Morez te Deer Jade, umjetnica poznata po melodičnim elektroničkim setovima.

Organizatori su predstavili i dodatna pojačanja za UMF Stage i Oasis pozornicu, uz najavu kako će UMF Stage ove godine biti gotovo dvostruko veći nego ranije te ponuditi unaprijeđenu produkciju i sadržaje.

Istodobno je u prodaju pušten i ograničeni kontingent jednodnevnih ulaznica za domaće posjetitelje. Regionalne GA ulaznice dostupne su po cijeni od 69 eura, dok VIP jednodnevna ulaznica stoji 109 eura. U prodaji su i trodnevne regionalne ulaznice po cijeni od 135 eura.

Prema podacima organizatora, interes publike ove je godine najveći dosad, a u Split se ponovno očekuju deseci tisuća posjetitelja iz više od 140 zemalja svijeta.