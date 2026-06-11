Skoko o Žnjanu: "HDZ širi laži"

Gradski vijećnik Centra u Gradskom vijeću Grada Splita Igor Skoko osvrnuo se na jučerašnju sjednicu Gradskog vijeća i izjave Jakše Balova (HDZ) o troškovima uređenja Žnjana. Skoko tvrdi da su izneseni podaci pogrešno interpretirani te da, prema obračunu koji je Balov pokazao medijima, projekt nije premašio planirani iznos, nego je koštao manje od predviđenog.

"Ako govorite istinu, ne morate ništa pamtiti"

Skoko je svoju objavu započeo citatom Marka Twaina: "Ako govorite istinu, ne morate ništa pamtiti", poručivši kako se upravo na primjeru rasprave o Žnjanu pokazuje, kako tvrdi, da HDZ javnosti plasira netočne informacije.

"Kada je na jučerašnjoj sjednici Gradskog vijeća Jakša Balov izjavio da je na Žnjanu potrošeno 8 milijuna eura više nego što je planirano, moram priznati da sam ostao bez riječi. Iskreno, nisam znao o čemu priča. A kako bi argumentirao svoju tvrdnju, dao je medijima da slikaju papire koje je imao", naveo je Skoko.

Prema Skokinim tvrdnjama, dokumenti na koje se Balov pozvao pokazuju suprotno od onoga što je izrečeno na sjednici. "I tako smo, nakon gomile laži, došli do istine. A istina je da HDZ opet laže i obmanjuje javnost samo kako bi pokušali građanima prodati priču kako su svi isti. Po obračunu koji je objavio Jakša Balov, ispada da je Žnjan koštao manje od predviđenog za punih 5.214.111,6 eura, što se vidi iz zadnje linije u tablici", poručio je Skoko.

Dodao je kako u svakom većem projektu pojedine stavke mogu biti veće ili manje od početno planiranih, ali da je ključan konačan ukupni iznos. "Neke stavke su manje, neke veće, ali je najvažnija ona zadnja, konačna. To zna svatko tko je radio bilo koji projekt, ali ne zna Šuta, jer on niti jedan projekt nije niti započeo, a kamoli završio", napisao je Skoko.

"Najljepša plaža na Mediteranu koštala je oko 11 posto manje"

Skoko tvrdi da se iz objavljenih brojki može zaključiti kako je projekt Žnjan koštao oko 11 posto manje od predviđenog. "Sada ispada da je najljepša plaža na Mediteranu koštala oko 11 posto manje od predviđenog. Ovo vjerojatno nije konačni obračun, ali samo pokazuje kako HDZ iz nepotpunih podataka širi laži", istaknuo je.

U nastavku objave Skoko je prozvao Tomislava Šutu i Željka Keruma, tvrdeći da već godinu dana javnosti šalju netočne poruke o Žnjanu. "Tomislav Šuta i Željko Kerum, uz pomoć svojih trabanata, već godinu dana lažu o preplaćenom Žnjanu, iako znaju istinu. I onda u svom tom petljanju i laganju više ni ne znaju o kojim brojkama govore pa svašta blebnu i ostanu živi", napisao je Skoko.

"Najveći projekt u Splitu u zadnjih 40 godina provlače kroz blato"

Skoko smatra kako se, kako navodi, političkim napadima na projekt Žnjan pokušava naštetiti gradonačelniku Ivici Puljku. "A sada razmislite o ovome: ta ekipa je spremna lažima kroz blato provlačiti najveći projekt napravljen u Splitu u zadnjih 40 godina. Sve kako bi mogli lažima pljucati po Ivici Puljku. Briga njih što sramote Split i Splićane, najvažnije je lažima pokušati prikriti podjelu plijena koja se upravo događa", poručio je Skoko.

Na kraju objave ponovno se vratio na citat Marka Twaina.

"I savjet za kraj: držite se izjave Marka Twaina iz naslova i počnite govoriti istinu. Nećete se spetljati u gomili laži koje od količine više ni sami ne možete popamtiti", zaključio je Igor Skoko.