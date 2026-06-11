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Bacili smo đir po splitskoj Peškariji. Tamo je i Đoni Gitara: "Kupio sam mola, bacit ćemo ga s blitvom"

Kakva je ponuda ribe? Evo što smo doznali
Đoni Gitara

Na splitskoj Peškariji danas nije bilo prevelikog izbora ni velikih količina ribe, no kako kažu sa splitske peškarije, sutra se očekuje puno bolja i raznovrsnija ponuda.

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Unatoč nešto skromnijoj ponudi, i danas su mnogi pronašli dovoljno za svoj ručak, a kako se moglo vidjeti, građani su mahom bili zadovoljni onim na što su naišli.

Na Peškariji smo primijetili i jedan zanimljiv detalj. Naime, među brojnim kupcima susreli smo i poznatog splitskog pjevača Đonija Gitaru.

Đoni Gitara

"Kupio sam mola, pa ćemo ga s blitvom bacit. Sutra ćemo isto ribu ručati, a idem sutra i na CMC festival u Vodice. Imam jednu lijepu pjesmu, namijenjena je Jadranskom moru i našoj slavonskoj ravnici. Drago mi je da sam napravio novu pjesmu. Moram reći, ja jesam ribar, ali ne stignem u posljednje vrijeme loviti ribu", kazao nam je Đoni Gitara.

Đoni Gitara, pravim imenom Đoni Kostanić, poznati je dalmatinski kantautor i glazbenik kojeg publika pamti po hitovima "Moja se draga napila" i "Stare kuće". Iza njega je više od tri desetljeća glazbene karijere, brojni festivalski nastupi i pjesme koje slave Dalmaciju, more i život malog čovjeka.

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