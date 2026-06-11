Bacili smo đir po splitskoj Peškariji. Tamo je i Đoni Gitara: "Kupio sam mola, bacit ćemo ga s blitvom"

Na splitskoj Peškariji danas nije bilo prevelikog izbora ni velikih količina ribe, no kako kažu sa splitske peškarije, sutra se očekuje puno bolja i raznovrsnija ponuda.

Unatoč nešto skromnijoj ponudi, i danas su mnogi pronašli dovoljno za svoj ručak, a kako se moglo vidjeti, građani su mahom bili zadovoljni onim na što su naišli.

Na Peškariji smo primijetili i jedan zanimljiv detalj. Naime, među brojnim kupcima susreli smo i poznatog splitskog pjevača Đonija Gitaru.

"Kupio sam mola, pa ćemo ga s blitvom bacit. Sutra ćemo isto ribu ručati, a idem sutra i na CMC festival u Vodice. Imam jednu lijepu pjesmu, namijenjena je Jadranskom moru i našoj slavonskoj ravnici. Drago mi je da sam napravio novu pjesmu. Moram reći, ja jesam ribar, ali ne stignem u posljednje vrijeme loviti ribu", kazao nam je Đoni Gitara.

Đoni Gitara, pravim imenom Đoni Kostanić, poznati je dalmatinski kantautor i glazbenik kojeg publika pamti po hitovima "Moja se draga napila" i "Stare kuće". Iza njega je više od tri desetljeća glazbene karijere, brojni festivalski nastupi i pjesme koje slave Dalmaciju, more i život malog čovjeka.