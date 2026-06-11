Vandalizam na dječjem igralištu na Dračevcu: "Ovo je naše zajedničko dvorište"

Na dječjem igralištu na Dračevcu jutros su djelatnici Parkova i nasada zatekli tužan prizor. Prostor namijenjen najmlađima, igri i druženju bio je prepun nereda, razbacanih ostataka balona, uništenih vreća za otpad i grafita.

Iz Parkova i nasada upozorili su kako ovakvo ponašanje nije bezazleno niti prihvatljivo. "Ovakvo ponašanje nije "zabava" niti "trag proslave" – to je nepoštivanje zajedničkog prostora koji koriste naši najmlađi sugrađani", poručili su.

"Igrališta uređujemo kako bi djeca imala sigurno mjesto za igru"

Kako ističu, dječja igrališta redovito se uređuju, održavaju i obnavljaju upravo kako bi djeca imala siguran i ugodan prostor za boravak. "Igrališta uređujemo, održavamo i obnavljamo kako bi djeca imala sigurno mjesto za igru, a ne da bi nakon jedne noći ostajali prizori poput ovih", naveli su iz Parkova i nasada.

Parkovi i nasadi pozvali su građane da čuvaju javne površine te da prijave svako namjerno uništavanje ili neprimjereno ponašanje.

"Grad nije nečiji tuđi prostor – ovo je naše zajedničko dvorište", poručili su. Zahvalili su i svim odgovornim građanima koji, kako navode, svojim primjerom pokazuju kako se voli i poštuje vlastiti kvart.