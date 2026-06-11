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Tportal tvrdi: Ante Rebić ne ostaje u Hajduku

Do dogovora nije došlo

Kako doznaje Tportal, Anti Rebiću je po isteku ugovora ponuđen novi ugovor, ali do dogovora nije došlo. Što je točno razlog toga da Rebić nije prihvatio ponudu s Poljuda, za sada nije poznato.

Podsjetimo, Rebić je u ljeto 2025. stigao na Poljud iz Leccea. Sa Splićanima je potpisao jednogodišnji ugovor s opcijom produljenja, ali do nje očito nije došlo.

Za Hajduk je ove sezone upisao 30 nastupa u kojima je zabio sedam golova i sedam asistencija. Posebno je zanimljiv podatak da je u devet utakmica koje su zajedno započeli Rebić i Marko Livaja, Hajduk ostvario šest pobjeda i tri remija.

No, Rebićeva priča na Poljudu stigla je do kraja nakon svega jedne sezone. Ako se nešto ne promijeni u posljednji trenutak, a prema trenutačnim okolnostima ne bi trebalo, Rebić odlazi iz Hajduka. Gdje će bivši Vatreni nastaviti karijeru, ostaje za vidjeti, piše Tportal.

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