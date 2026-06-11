Tportal tvrdi: Ante Rebić ne ostaje u Hajduku

Kako doznaje Tportal, Anti Rebiću je po isteku ugovora ponuđen novi ugovor, ali do dogovora nije došlo. Što je točno razlog toga da Rebić nije prihvatio ponudu s Poljuda, za sada nije poznato.

Podsjetimo, Rebić je u ljeto 2025. stigao na Poljud iz Leccea. Sa Splićanima je potpisao jednogodišnji ugovor s opcijom produljenja, ali do nje očito nije došlo.

Za Hajduk je ove sezone upisao 30 nastupa u kojima je zabio sedam golova i sedam asistencija. Posebno je zanimljiv podatak da je u devet utakmica koje su zajedno započeli Rebić i Marko Livaja, Hajduk ostvario šest pobjeda i tri remija.

No, Rebićeva priča na Poljudu stigla je do kraja nakon svega jedne sezone. Ako se nešto ne promijeni u posljednji trenutak, a prema trenutačnim okolnostima ne bi trebalo, Rebić odlazi iz Hajduka. Gdje će bivši Vatreni nastaviti karijeru, ostaje za vidjeti, piše Tportal.