VIDEO Jako grmljavinsko nevrijeme pogodilo dio Zagore: Pala tuča, neverini se šire Dalmacijom

Kako je i bilo najavljeno, promjena vremena tijekom četvrtka stigla je na područje Dalmacije, a najizraženije vremenske prilike zasad su zabilježene u Dalmatinskoj zagori.

U ranim poslijepodnevnim satima na području Dinare i Kamešnice počeli su se razvijati oblaci, nakon čega je sinjsko područje zahvatilo jako grmljavinsko nevrijeme praćeno tučom. Lokalno su oborine bile izraženije, a prema dosadašnjim podacima, najviše kiše palo je upravo na području Sinja i Dinare, ponegdje i više od 20 litara po četvornom metru.

Nestabilnosti se tijekom dana neće zadržati samo na području Zagore. Neverini će se postupno širiti i na šire dalmatinsko područje, a mjestimice je moguća i bura.

Već tijekom petka očekuje se stabilizacija vremena. Puhat će bura, a temperature zraka bit će tek blago niže u odnosu na prethodne dane.