PONOS SVOGA MISTA Vrgorčanka Nevenka nastupila u najmanjem kazalištu na svijetu

Nevenka Vukosav (46) iz Vrgorca održala je zapažen koncert u Italiji imena "Koncert za pozitivne duše", gdje je svojim nastupom osvojila publiku i dostojno predstavila rodni kraj.

Iako je iz vrgoračkog kraja otišla još s 19 godina, svom se kraju redovito vraća, barem jednom godišnje. Danas živi u talijanskom gradu Diano Marina, gdje je izgradila obiteljski i poslovni život.

Široj javnosti poznata je po sudjelovanju u popularnom regionalnom glazbenom showu „Nikad nije kasno“, u kojem je svojim talentom, energijom i emotivnim interpretacijama osvojila simpatije gledatelja. Upravo joj je to iskustvo otvorilo vrata brojnih nastupa i novih glazbenih izazova.

Životni put odveo ju je u Italiju ali rado se prisjeća svog rodnog kraja

Govoreći o svom djetinjstvu, Nevenka se rado prisjeća odrastanja u vrgoračkom polju Jezero. Kako ističe, riječ je o malom mistu punom plodova zemlje, vjere i znoja gdje su djeca odrastala povezana s prirodom i zajednicom. Dane su provodili radeći s roditeljima u polju, ali i u igri, penjući se po stablima, istražujući prirodu i dijeleći svakodnevne dječje radosti. Posebno pamti jednostavne, ali dragocjene trenutke: odlazak pješice u školu uz priče, dječje nestašluke u crkvi i veselje maškara kada bi se cijelo selo ispunilo mirisima domaćih slastica.

Životni put odveo ju je u Italiju sasvim spontano.Ttijekom jednog ljetnog posjeta upoznala je svog današnjeg supruga Enrica. Nakon veze na daljinu, odlučila je preseliti u Italiju. Svoju ljubav s Enricom okrunila je brakom u kojem su dobili dvije kćeri, Martu i Caterin koje također pokazuju ljubav prema glazbi.

Osim glazbe, od 2016. godine radi sa suprugom u odvjetničkom uredu, gdje se bavi organizacijom poslovanja te kontrolom procesa i financija.

Koncert kao još jedna promocija Vrgorca

U predivnom povijesnom ambijentu Teatra Salvini Nevenka je održala svoj drugi solistički koncert u Italiji. Riječ je o kazalištu sagrađenom davne 1834. godine danas poznatome kao najmanje kazalište u Italiji (i jedno od najmanjih na svijetu) sa svega sto mjesta.

Koncert u Italiji okupio je velik broj ljubitelja glazbe koji su s velikim zanimanjem pratili njezin repertoar. Nevenka je svojim glasom, izražajnom interpretacijom i snažnom scenskom prisutnošću nagrađena dugotrajnim pljeskom. Posebno je naglašena toplina kojom pristupa publici te neposredan kontakt s posjetiteljima, što je cijelom događaju dalo posebnu atmosferu.

Ovaj nastup još je jedna potvrda njezina predanog rada i glazbenog talenta, ali i vrijedna prilika za promociju Vrgorca i hrvatske glazbene kulture izvan granica domovine. Njezini uspjesi razlog su za ponos cijele lokalne zajednice.

Nevenki Vukosav upućujemo iskrene čestitke na uspješnom nastupu te joj želimo mnogo uspjeha u daljnjem glazbenom radu.