Prikazane mučne snimke borbi: Splitski psihijatar držao dva vuka i 67 pasa zbog stada od 50 ovaca?!

Dramatične, strašne scene borbe pasa danas su po prvi put javno viđene u sudskom postupku koji se vodi protiv Tomislava Pelivana, nekadašnjeg psihijatra u splitskoj bolnici, zbog kaznenih djela ubijanja ili mučenja životinja te uništavanje zaštićenih dijelova prirode.

-Prepoznajete li ove pse?

-Ne.

-Poznajete li ove ljude na videu, lokacije gdje se održavaju?

-Ne.

Tako je kratko trajalo ispitivanje suca Općinskog suda u Splitu i svjedoka, sina optuženoga, koji je odbio blagodat nesvjedočenja, očigledno je želio pomoći ocu.

-Kažete ni vi ni otac se nikad niste bavili borbama pasa... A zašto je onda imao ovoliko snimki borbi pasa u mobitelu?

-Netko mu je poslao, kako će se obraniti od poruka?!

-Fino, pošalje poruku da mu se više ne šalje takav materijal! - rezolutan je bio sudac.

Nastavio je potom 'grilati' mladića...

-Kako ste hranili pse?

-Uglavnom kuhanim ili sirovim mesom, svježe meso je nutritivno najkvalitetnije za dobrobit životinja. - odgovorio je svjedok, koji je uvodno potvrdio kako je i on dolazio najmanje dva puta mjesečno do Orišca gdje je njegov otac držao par vukova i 67 pasa (!), srednjoazijske ovčare, kangale, njemačke i belgijske ovčare te terijere tipa bull. Davao mu je ruke kod težih poslova, premještaja kućica, hranjenja, košenja, trudili su se da parcela bude čista i uredna.

-Koliko je mesa dnevno trebalo osigurati? I koliko je to koštalo? - nadovezao se sudac na pitanja tužiteljice koju su zanimala primanja optuženoga. Njegov sin tvrdi kako je isključivo živio od plaće, 2,800 do 3,000 eura mjesečno.

-Paaaa, oko 50 kilograma mesa dnevno, nekih 60-70 eura...

-Gdje ste nabavljali meso po toj cijeni, očigledno ne kupujemo u istim trgovinama....

-Uglavnom u Purexa, piletinu i puretinu, ne mogu sad točno specificirati, ali to bi bilo meso pred istekom roka trajanja. - govorio je jutros svjedok.

A onda je postalo još gore za sina optuženoga Pelivana. Na početku je naime objasnio kako je njegov otac od kada zna za sebe držao pse, kako je u stanu u Solinu uvijek bilo nekoliko životinja, kako je njegov otac iskreni ljubitelj životinja, svo slobodno vrijeme trošio je na pse. Tvrdi i kako su psi bili dobro uhranjeni, veseli i razdragani, a on je ponekad dovodio kćerkicu na Orišac da se igra s psima. Također je kazao da je otac nabavio više pasa jer je imao plan baviti se stočarstvom u svom rodnom selu pored Livna pa su mu trebali psi ovčari za čuvanje stada...

-Jeste li vidjeli dva vuka?

-Jesam, njih je otac dobio kao štence od nekih lovaca koji su znali da voli pse kako bi ih othranio.

-Ima li vaš otac neke posebne dozvole, znate li da je zabranjeno držati vukove, jeste li kome to prijavili? Isto tako je mogao držati klokane?!

-Vukovi su bili izgladnjeli, puni glista, to je napravio da ih spasi...

-A koliko imanje je planirao imati u BiH, koliki je to teren za stočarstvo? - naizmjenice su ispitivali svjedoka tužiteljica i sudac.

-Planirao je krenuti s matičnim stadom od 50-100 ovaca. Imamo mi još zemlje, ali to gdje je planirao objekte i sve je površine deset duluma, to je jedan hektar. Imao je namjeru prstenasto napraviti oko ranča pa bi sa stadom išli ovčari, a vanjski krug bi štitile psi drugih pasmina.

-Pa to je više pasa nego ovaca?! - dometnuo je sudac, dok je tužiteljica pitala je li ikad bio na stočarskoj farmi i koliko je tamo vidio pasa...

-Naravno da sam bio, netko ima 20 pasa, netko dva, a netko nijednog. - kazao je mladić.

Nastavilo se ročište ispitivanjem svjedoka, veterinara kojem se Pelivan obratio za pomoć. Jer i to je dio optužbe (inače, Općinsko državno odvjetništvo traži dvije i pol godine zatvora za Tomislava Pelivana), da se nije adekvatno medicinski brinuo za sve te pse niti ih je čipirao. Pa obrana pokušava dovesti veterinare kako bi pobili te tvrdnje.

Ovaj svjedok je pak samo jednom intervenirao, Pelivanu je pomogao kod cijepljenja i čipiranja jednog štenca. Nije nikad bio na Orišcu niti je vidio ostale životinje pa se svjedok praktički pretvorio u - vještaka! Kazao je da je istina kako je sirova hrana zdravija za pse te kako je po jedinki potrebno oko pola kilograma mesa po danu. Bolje je goveđe, kozje ili ovčje meso, ali može i piletina koja ima manje potrebne masnoće, makar sve ovisi o veličini psa i njegovoj aktivnosti.