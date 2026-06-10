Poznata Hrvatica podržala don Tomislava Lukača: "Ono što je pokrenuo, dovoljno govori"

Iva Alilović, supruga hrvatskog rukometaša Mirke Alilovića, na svom se Instagram profilu osvrnula na don Tomislava Lukača, koji se posljednjih dana našao u fokusu javnosti zbog svog stava o homoseksualnosti, čime je izazvao podijeljene reakcije.

“Moj dobri Tomo!” započela je Iva i nastavila: “Tomislav je dugi niz godina bio svećenik u našoj crkvi Svete Mati Slobode i kroz to vrijeme svjedočila sam njegovom predanom, časnom i poštenom radu te mnogim dobrim djelima kojima je pomagao ljudima u potrebi.”

“Danas se o svećenicima često stvaraju predrasude, ali ja iz svog iskustva vidim koliko su naši svećenici dali za zajednicu, posebno za djecu i mlade. Poznajem mnoge roditelje koji nisu bili vjernici niti su živjeli vjeru, a upravo su ih dobrota, pažnja i briga naših svećenika približili Crkvi. Mnogi su se vratili upravo zahvaljujući svojoj djeci, jer naša djeca obožavaju svoju župu – druženja, oratorije, pjesmu, zajedništvo i osjećaj da su prihvaćena. Ono što je Tomislav pokrenuo, nastavilo je živjeti nakon njega, i to dovoljno govori o tragu koji je ostavio”, piše.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Iva Alilović (@mirkovaiva)