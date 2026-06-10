VIDEO Ovako se u BiH pripremaju za nogometno ludilo

Dok se nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine priprema za nove izazove na putu prema Svjetskom prvenstvu, zanimljiva snimka iz Stoca privukla je pozornost na društvenim mrežama.

Na ulicama ovog hercegovačkog grada osvanuli su brojni simboli potpore reprezentaciji BiH. Prometnicu krase zastave Bosne i Hercegovine, ali i Hrvatske, dok su preko ceste postavljeni transparenti i navijačka obilježja u nacionalnim bojama.

Video koji se proširio društvenim mrežama prikazuje atmosferu u gradu uoči važnih utakmica reprezentacije, a uz objavu je navedeno kako se Stolac već priprema za nogometnu groznicu i borbu za plasman na Svjetsko prvenstvo.

Posebnu pozornost privukao je prizor zajednički istaknutih zastava Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Snimka je u kratkom roku prikupila brojne reakcije i komentare, a mnogi su pohvalili navijački duh i pozitivnu atmosferu koja vlada u gradu.