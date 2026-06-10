Uz raspravu, nekako, prošlo osnivanje novih vrtića Sunce i Periska

Nešto više rasprave, unatoč kasnom satu, izazvalo je izvješće ravnateljice Mirande Ivanišević - Dvornik.

Jakov Prkić (Direkt) je tako podsjetio šeficu Javne ustanove Športski objekti da se često posluje u korist rekreativaca, korisnika raznih termina za razne sportove, ali nauštrb djece u klubovima. Prisnaženo je to s vladajuće strane, primjerom kako se ne jednom dogodilo da djeca imaju treninge kasno navečer dok rekreativci imaju najbolje termine...

Pitao je Prkić i što će biti s parkingom na Gripama, ostaje li istom koncesionaru. Što je onda izazvalo Lidiju Bekavac na reakciju, podsjetila je kako je riječ o izvješću za prošlu godinu, a ne planovima za budućnost.

Prihvatio je sugestiju Prkić, priznao da je Bekavac u pravu, ali da eto, nije mogao odoljeti kad je ravnateljica već tu, da ne pita što ga zanima...

-Parking je pod postojećom koncesijom do kraja 2025., kad donesemo odluku sa stručnim službama, obavijestit ćemo vas. Problem dvorana će se nadam se riješiti Spaladium arenom i novim školskim dvoranama... - dio je odgovora ravnateljice Ivanišević - Dvornik. Prihvaćeno je njeno izvješće ali prvo da nije jednoglasno: 15 ZA, četiri glasa suzdržana.

Kad smo već kod glasovanja, vrijedi napomenuti (imajući u vidu jutrošnju mini-krizu s kvorumom) kako za svaku točku Dnevnog reda predsjedavajući Igor Stanišić na zapisnik pobroji prisutne, za sada taj broj varira između 18 i 19 glasova. Podsjetimo, splitsko Gradsko vijeće čini 31 vijećnica i vijećnik, dakle za kvorum je potrebno 16 prisutnih.

Tako smo stigli do statusnih promjena, novih dječjih vrtića, odnosno podjele postojećih. O čemu se raspravljalo veći dio jutra, spomenuo je Stanišić.

-Nemam ništa protiv same podjele, ovo smo davno trebali napraviti, podijeliti vrtiće. Moja primjedba je da je ovo opći akt i da je trebalo ići na savjetovanje s javnošću. I jedino zato ću biti protiv, ne suzdržan nego baš protiv, jer bi mogli imati komplikacija nekad u budućnosti.

-Odgovornost će biti na stručnim službama koje su nam jutros sve kazali, da nema potrebe za javnim savjetovanjem. - ponovno je kazao Jakša Balov (HDZ).

Mate Omazić kao izvjestitelj, viši savjetnik za odgoj i obrazovanje, napomenuo je kako s tim izmjenama Banovina ionako ide prvo prema nadležnom ministarstvu koje može reagirati ako nešto nije bilo po zakonu te da su drugi gradovi proveli isti postupak i nije im osporena procedura.

Većina na koncu nije bila upitna, 34. i 35. točke su prihvaćene, ide se u osnivanje novih javnih ustanova, dječjih vrtića Sunce i Periska.