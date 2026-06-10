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Čelan (HDZ): "Pred Splitom su veliki projekti, temelji su postavljeni u prvoj godini mandata"

"Velike stvari su pred Splitom. Prometnice i garaže..."
Marijan Čelan

HDZ-ov gradski vijećnik i potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Splita Marijan Čelan poručio je kako su pred Splitom važne godine u kojima bi se trebali realizirati veliki gradski projekti.

Čelan je, osvrćući se na Izvješće o radu gradonačelnika za drugo polugodište 2025. godine, koje je danas usvojilo Gradsko vijeće, istaknuo kako su u prvoj godini mandata postavljeni temelji za niz projekata koji bi, prema njegovim riječima, trebali obilježiti razdoblje pred gradom.

Među projektima je naveo prometnice i garaže, priuštivo stanovanje, dogradnje škola i vrtića, centre za starije osobe te Spaladium Arenu.

"Velike stvari su pred Splitom. Prometnice i garaže, priuštivo stanovanje, dogradnje škola i vrtića, centri za starije osobe i Spaladium Arena projekti su koji će obilježiti godine pred nama", objavio je Čelan. Naglasio je kako je upravo za te projekte, kako smatra, u prvoj godini mandata stvorena osnova za daljnju realizaciju.

"Upravo za njih postavljeni su temelji u prvoj godini mandata, što potvrđuje i Izvješće o radu gradonačelnika za drugo polugodište 2025. godine koje je danas usvojilo Gradsko vijeće", naveo je. Čelan je pritom istaknuo važnost potpore Vlade i suradnje s državnim institucijama, za koje smatra da će omogućiti snažniji razvojni iskorak Splita.

"Uz potporu Vlade i suradnju s državnim institucijama pokrenuti su procesi koji će omogućiti snažan razvojni iskorak Splita. Sada je na nama da svaki od tih projekata dovedemo do kraja", zaključio je Čelan.

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