Treća sreća za investitore na Marjanu, Grad im prodao prijeko potrebnu parcelu od 166 kvadrata

Pokušali su i po treći put tankirat predstavnici oporbe u Gradskom vijeću odluku o prodaji 160 i još koji kvadratni metar gradskog zemljišta na južnim obroncima Marjana.

Nisu uspjeli, direktor Sjeverne luke aka 'Trovač' može otvoriti šampanjac!

Jer on je jedan od troje suinvestitora u veći objekt na susjednoj, privatnoj parceli. Kojima je nedostajalo tih stotinjak i nešto kvadrata za malo okrupniti zaradu, pardon investiciju.

Povećat izgrađenost kupnjom te gradske parcele pokušali su već dva puta, no svojedobno tajenje informacija o zagađenosti zraka zapamtila mu je i vijećnica Ivana Runjić (HDZ) s Brda, susjeda Sjeverne luke. Pa je bila protiv tada, ali i danas. Kao i vijećnik Bašić (HSLS). Što je vladajuće dovelo u nezgodnu situaciju da nemaju većinu za provođenje odluka u varijanti kada su svi vijećnici prisutni. U krnjem sastavu - pokušali su preostali vijećnici oporbe nagovoriti i dvoje vladajućih da napuste vijećnicu, sruše kvorum.

Uzalud, preostalo je dovoljno ruku da sa 13 ZA (uključujući nezavisnog Davora Matijevića, donedavnog SDP-ovca), dva PROTIV i jednim suzdržanim (Aris Zlodre, Domino) parcela na Marjanu ode investitorima...