ZADAR - CIBONA 36-30: Poluvrijeme na Višnjiku, Zadar vodi

Košarkaši Zadrani Cibone danas od 20:15 igraju odlučujuću utakmicu za prvaka Hrvatske nakon izjednačenog rezultata u prethodne četiri utakmice, 2:2.

Prva je četvrtina otišla na stranu Zadra, 21:15. Gosti su prvi poveli 0:3, no Zadrani su se vratili na 5:3, a potom se sve do 11:9 rezultat jednako mijenjao, po dva razlike. Potom je Zadar napravio prednost od 18:9, a četvrtina je završena rezultatom 21:15 uz dvicu i slobodno bacanje za Zadar te tricu, dvicu i slobodno bacanje za Cibonu.

Druga je dionica susreta ostala izjednačena, 15:15. Gosti su s dvije dvice smanjili na 21:19, no Zadar je opet stvorio prednost odn7 poena za 26:19. Potom je Palokaj smanjio na 26:21, Ramljak je pogodio dvicu, a Palokaj ubacio dvicu i tricu za 28:24. Vraćali su se gosti, no rezultatski najbliže što su mogli doći Zadru bilo je 34:30, a Mazalin je 34 sekunde prije poluvremena pogodio dva slobodna bacanja za konačnih 36:30 na poluvremenu.