Zadar izgubio finale od Cibone. Košarkaši iz Zagreba su prvaci Hrvatske!

Košarkaši Cibone novi su prvaci Hrvatske. Zagrepčani su na gostovanju, u odlučujućoj petoj utakmici finalne serije SuperSport Premijer lige, svladali Zadar na Višnjiku rezultatom 82:75 i tako stigli do velikog i iznenađujućeg naslova prvaka Hrvatske.

Ovom pobjedom Cibona je prekinula niz Zadra od tri uzastopna naslova prvaka Hrvatske te osvojila svoj 21. naslov u klupskoj povijesti. Zadrani su, s druge strane, ostali na šest titula nacionalnog prvaka.

Najefikasniji u velikoj pobjedi Cibone bio je Justin Roberson sa 17 poena. Dvoznamenkasti učinak ostvario je i Žan Mark Šiško s 13 poena, dok su Renato Serdarušić i Jan Palokaj dodali po 11.

Kod Zadra je najbolji bio Vladimir Mihailović s 27 poena, a Lovro Mazalin ubacio je 13 poena uz sedam skokova. Ipak, to domaćoj momčadi nije bilo dovoljno za obranu naslova pred svojim navijačima.

U dramatičnoj završnici sezone Cibona je tako stigla do velikog slavlja i novog trofeja te su prekinuli veliki niz Zadrana.

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