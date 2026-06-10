Na koncertu Magazina publiku iznenadila druga pjevačica

Proteklog tjedna obožavatelje grupe Magazin iznenadilo je što je pjevačicu Lorenu Bućan na koncertu zamijenila mlada Klara Milatić. Lorena se sada oglasila i objasnila razlog svog izostanka.

Neočekivani zdravstveni problemi

Pjevačica je u razgovoru za IN Magazin umirila obožavatelje i pojasnila situaciju. "Tu sam, ljudi, ne idem nigdje. Sve je u redu, ne brinite se, nisam napustila Magazin. Imala sam manjih zdravstvenih problema, ali kao što vidite, sada sam odlično.

Malo me boljelo slijepo crijevo pa sam završila na operaciji. Oporavak je trajao neplanirano dugo, mislila sam da ću moći odraditi koncert, no nisam mogla jer sam pogrbljena i u grčevima ležala na kauču, nisam se mogla ni ustati. Djevojka koja me zamijenila uskočila je i odradila super koncert, tako da je sve na kraju odlično ispalo", ispričala je Bućan.

Osma pjevačica Magazina

Podsjetimo, Lorena je osma pjevačica u povijesti grupe Magazin. Mjesto za mikrofonom preuzela je krajem 2024. godine od Andree Šušnjare, koja je bila najdugovječnija pjevačica benda.

Njezin dolazak u sastav obilježile su nove pjesme poput "Nesvjestica", "AaAaAa" i "Jabuka". Prije Magazina, Lorena je izgradila i zapaženu samostalnu karijeru, a najpoznatije su njezine pjesme "Tvoja i gotovo", "Boli" i "Jedno bez drugoga".