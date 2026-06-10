Dirljiva priča iz Kaštela: Nekada zapušteno potkrovlje pretvoreno u prostor za djecu bez roditeljske skrbi

Prije dvije godine Rotary klub Kaštela pokrenuo je humanitarni projekt uređenja potkrovlja Doma 'Miljenko i Dobrila' u Kaštel Lukšiću, koji je podružnica doma Maestral. Riječ je o dijelu doma koji bi služio kao prostor za art terapiju i kreativne radionice. U sami projekt uključili su se ljudi velikog srca te donirali sredstva za obnovu.

Danas smo svjedočili otvorenju novog dijela doma, prekrasnom šufitu koji je nakon dvije godine postao reprezentativan prostor. Same prostorije blagoslovio je župnik iz Kaštel Lukšića, don Marijo Buljević koji je istaknuo kako je jako ponosan na sve donatore koji su svojim donacijama i humanitarnim radom napravili veliko djelo na radost štićenika Doma.

Ravnateljica Maestrala i podružnice "Miljenko i Dobrila" nije krila zadovoljstvo te je istaknula kako je ovo projekt na koji je jako ponosna ali je još više ponosna i zahvalna svim članovima Rotary kluba, volonterima i ljudima dobre volje koji su donirali sredstva kako bi se ovaj projekt priveo kraju.

- Naš šufit je napokon gotov. Prostire se na 200 m2 i kompletno je preuređen. Zahvaljujući Rotary klubu Kaštela i njihovim prijateljima donatorima te brojnim građevinarima koji su u potpunosti rekonstruirali potkrovlje, dobili smo prostor za kreativni rad djece. Tu imamo prostorije gdje će djeca moći raditi sa psihologom, pedagogom te imati kreativne radionice. Drago nam je što smo kroz ovu akciju mogli pružiti djeci nešto više. Prostor se sastoji od dvije velike prostorije za grupni rad, dvije manje prostorije za individualni rad, jedne sobe za potrebe izolacije te sanitarnog čvora - pojasnila je Burazin.

Ovo otvorenje simbol je zajedničke brige za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi kojima se žele osigurati kvalitetni uvjeti za odrastanje, razvoj i stvaranje novih prilika.