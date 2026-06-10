“Zaustavljaju ih i dok sjede u kafiću?” Policija u Splitu krenula u akciju zbog romobila, građani podijeljeni: "Kupit konja ili tovara"

U utorak navečer splitska policija postupala je u staroj gradskoj jezgri, a prema dojavi čitatelja, radilo se o kontroli osoba koje su električne romobile ostavljale u blizini tamošnjih ugostiteljskih objekata.

Kako nam javljaju čitatelji, policijski službenici zaustavljali su i provjeravali vozače romobila, a dio građana upozorava da se kontrole provode i u situacijama kada romobil nije u vožnji, nego je parkiran u neposrednoj blizini kafića.

“Zaustavljaju i po kafićima ako imate parkiran romobil. Pazite kako sidite i parkirate”, poručuje jedan čitatelj.

Postupanje policije izazvalo je podijeljene reakcije. Dio građana podržava ovakve aktivnosti, osobito zbog učestalih pritužbi na nesavjesnu vožnju romobila po pješačkim zonama, nogostupima i uskim ulicama stare gradske jezgre. Drugi pak smatraju da bi policija trebala razlikovati opasnu vožnju od situacija u kojima se romobil samo nepropisno ili nespretno ostavi uz ugostiteljski objekt.

“Slažen se i ima smisla ako luduju po cesti ili šta već, ali mislin da ne bi ni tebi bilo ugodno, najpošteniji vozač romobila u ovom slučaju”, jedan je od komentara.

Neki su situaciju komentirali i ironično.

“A ništa, kupit konja ili tovara”, stoji u jednom komentaru.

Bilo je i onih koji smatraju da se prometna pravila u Splitu ne primjenjuju jednako na sve.

“A bitno da neki mogu vozit pijani po gradu Splitu skuterić i njega ne diraju jer im javlja di ko pije i šta konzumira i onda ga dočekaju i kazne”, jedan je od komentara građana koji nisu oduševljeni ovakvim postupanjem.

Romobili sve veći problem u gradskoj jezgri

Električni romobili posljednjih su godina postali uobičajen prizor na splitskim ulicama, osobito tijekom turističke sezone. No, s njihovom popularnošću rastu i problemi: vožnja kroz gužve, nepropisno parkiranje, ostavljanje romobila na prolazima, uz vrata ugostiteljskih objekata, na pješačkim koridorima ili mjestima gdje ometaju kretanje starijih osoba, djece i osoba s invaliditetom.

Poseban problem predstavlja stara gradska jezgra, gdje su ulice uske, promet pješaka gust, a svaki nepropisno ostavljen romobil može postati prepreka. S druge strane, korisnici romobila često upozoravaju da u Splitu nedostaje jasno označenih mjesta za njihovo parkiranje, zbog čega se snalaze kako znaju.

Policijske kontrole zato dio građana vidi kao nužne, dok drugi smatraju da represija nije dovoljna bez boljeg prometnog reda, jasnih zona za parkiranje i konkretnijih pravila na terenu. Jedno je sigurno – romobili su postali svakodnevica Splita, ali grad se s njihovim pravilnim korištenjem još uvijek nije do kraja naučio nositi.