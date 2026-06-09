Ova čokoladica se povlači iz prodaje

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavijestio je potrošače o opozivu proizvoda BAREBELLS PLOČICA, Soft Protein Bar Coco Choco 55 g zbog neoznačenih alergena na deklaraciji proizvoda. Riječ je o proizvodu LOT broja L 6055-R, s rokom najbolje upotrijebiti do 24. veljače 2027. godine.

Problem su neoznačeni alergeni

Kako navodi Državni inspektorat, proizvod se opoziva jer na ambalaži nisu označeni alergeni kikirikija i proteina soje.

Zbog toga proizvod može predstavljati rizik za zdravlje potrošača koji su alergični ili osjetljivi na navedene sastojke. Osobe koje nisu alergične na kikiriki i soju proizvod mogu i dalje konzumirati bez ograničenja. Opozvani proizvod nije u skladu s europskim propisima koji uređuju sigurnost hrane i informiranje potrošača o hrani, uključujući Uredbu 178/2002 te Uredbu 1169/2011 o pružanju informacija o hrani potrošačima.

Potrošačima koji su alergični na kikiriki ili soju preporučuje se da ne konzumiraju navedeni proizvod.