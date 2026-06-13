Sinkovići izborili finale Svjetskog kupa u Plovdivu: "Sutra idemo dati maksimum"

Braća Martin i Valent Sinković plasirali su se u finale dvojca na pariće na 2. Svjetskom kupu u Plovdivu. Nakon što su jučer izravno izborili polufinale, danas su u drugoj polufinalnoj skupini zauzeli drugo mjesto s vremenom 6:15.67 i tako osigurali nastup među šest najboljih posada.

U njihovoj polufinalnoj skupini najbrža je bila kineska posada s vremenom 6:13.83, dok su Sinkovići završili drugi, s 1.84 sekunde zaostatka. Treće mjesto zauzela je talijanska posada s vremenom 6:17.96, čime je također izborila A finale. Iz prve polufinalne skupine plasman u A finale izborili su Novi Zeland, Sjedinjene Američke Države i Rumunjska.

Za Sinkoviće je današnja utrka bila važan korak naprijed nakon kvalifikacija, u kojima su također završili drugi iza Kine, ali nisu bili potpuno zadovoljni izvedbom. Polufinale je donijelo stabilniju i sigurniju utrku te izravan plasman u borbu za medalje, što je i bio cilj uoči finalnog dana natjecanja.

„Evo, danas smo puno zadovoljniji utrkom, mislim da smo bolje odradili. Nismo se htjeli boriti s Kinezima za prvo mjesto, to ostavljamo za sutra. Stabilno, zadovoljni smo danas utrkom”, rekao je Martin Sinković.

Sličan dojam imao je i Valent Sinković: „Puno bolje, puno skupnije. To smo i htjeli - koncentrirati se na sebe i sutra idemo dati maksimum pa da vidimo gdje smo”, rekao je Valent Sinković.

Braća Lončarić su bili 4. u svojoj skupini dvojca bez kormilara pa idu u B finale, kao i David Šain u samcu koji je bio posljednji, 6. u skupini. Od jučer znamo da će u B finalu veslati i Josipa Jurković.

A finale dvojca na pariće na rasporedu je u nedjelju u 11:43 sati.