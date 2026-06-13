Gradonačelnik Sinja Miro Bulj otvorio 2. Kup Grada Sinja i najavio izgradnju moderne gimnastičke dvorane

Gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj u društvu svoga zamjenika Denisa Bobete danas je svečano otvorio 2. Kup Grada Sinja u sportskoj gimnastici, koji je okupio više od 300 mladih gimnastičarki i gimnastičara iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, potvrdivši još jednom da Sinj postaje važno središte gimnastičkog sporta te najavio izgradnju gimnastičke dvorane u Sinju.

Natjecanje, koje se ujedno boduje za II. kolo županijske gimnastičke lige Splitsko-dalmatinske županije, održava se u organizaciji Gimnastičkog kluba Sinj, a raspoređeno je u dvije dvorane , muška sportska gimnastika u dvorani Osnovne škole Ivana Lovrića, dok se ženska natjecanja odvijaju u Gradskoj sportskoj dvorani “Ivica Glavan – Ićo”.

Otvarajući natjecanje, gradonačelnik Bulj istaknuo je kako mu je iznimna čast što se ovakav događaj održava upravo u Sinju i u dvorani ispunjenoj mladim sportašima i pozitivnom energijom.

„Velika mi je čast i ponos danas otvoriti natjecanje koje okuplja ovoliki broj djece. Ova dvorana danas je puna života, truda i sportskog duha, i to je ono što kao grad želimo poticati i razvijati“, poručio je gradonačelnik.

Posebnu zahvalnost uputio je Josipu Malbaši Žoržu na predanom radu s djecom i razvoju gimnastike u Sinju.

U svom obraćanju gradonačelnik je najavio i jedan od najvažnijih sportskih projekata za grad, izgradnju nove gimnastičke dvorane, koja će predstavljati prekretnicu za razvoj gimnastike i sporta općenito.

„Grad Sinj ide u izgradnju nove gimnastičke dvorane, jedine takve dvorane južno od Zagreba. Imamo kompletnu dokumentaciju, ide i javna nabava i već očekujemo početak izgradnje u listopadu ili studenome. To je velika stvar za naš grad“, poručio je Bulj.

Dodao je kako je riječ o projektu kojim će Sinj dobiti vrhunske uvjete za treniranje i natjecanja.

„Sportaši Grada Sinja to zaslužuju, a posebno naša djeca. Ovo je ulaganje u njihovu budućnost, zdravlje i razvoj. Želimo im omogućiti uvjete kakve imaju najbolji i zato ćemo ovaj projekt realizirati“, istaknuo je gradonačelnik.

Zahvalio je i roditeljima, trenerima i gostima koji su došli u Sinj podržati mlade sportaše.

„Hvala roditeljima i trenerima na svemu što čine za ovu djecu, kao i svima koji su danas došli u Sinj. Vi ste ključ njihovog uspjeha“, rekao je Bulj.

Mladim natjecateljima uputio je poruku:

„Slušajte svoje roditelje i trenere, budite uporni i radite na sebi. Sport gradi karakter i vodi vas kroz život“, zaključio je gradonačelnik.

Natjecanje je započelo u 9 sati prvim turnusom, a završetak je predviđen oko 18,30 sati, kada će se održati proglašenje najboljih natjecatelja iz četvrtog turnusa. Tijekom dana bit će upriličena i svečana dodjela medalja i plaketa najuspješnijima za 2025. godinu.