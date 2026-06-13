HRT poslušao navijače i promijenio način objave sažetaka SP-a

HRT je poslušao gledatelje i promijenio način objave sažetaka utakmica Svjetskog prvenstva na YouTubeu kako bi navijačima omogućio gledanje bez otkrivanja rezultata.

Naime, nakon prvog dana natjecanja HRT je na svom YouTube kanalu objavio sažetak utakmice Južna Koreja - Češka, a rezultat je bio vidljiv i u naslovu videa i na naslovnoj fotografiji (thumbnailu). To se nije svidjelo dijelu gledatelja koji utakmice zbog vremenske razlike nisu mogli pratiti uživo.

U komentarima su istaknuli da bi voljeli pogledati sažetak sljedećeg jutra, ali bez otkrivanja konačnog rezultata prije samog gledanja.

HRT je na kritike reagirao vrlo brzo. Ispod videa objavili su komentar u kojem su poručili: "Hvala svima na komentarima, uzeli smo sve u obzir i od sada više nećemo stavljati rezultat u naslov ni na thumbnail, nego će sažeci biti bez rezultata, a dodatne informacije u opisu. Pratite nas i dalje."

Sličnu stvar napravio je i BBC

Već danas vidljiva je promjena. Novi sažeci utakmica objavljeni su bez rezultata u naslovu i na naslovnoj fotografiji, čime je gledateljima omogućeno da utakmicu pogledaju bez spoilera.

Sličan potez ranije je povukao i BBC, koji je nakon pritužbi gledatelja također počeo objavljivati sažetke bez otkrivanja rezultata na naslovnicama videa, piše Index.