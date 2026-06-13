LeBron James boravi u Dubrovniku, društvo mu pravio premijer Plenković

Jedan od najpoznatijih sportaša današnjice LeBron James boravi u Dubrovniku povodom utrke električnih glisera E1 Series, koja je tijekom vikenda okupila brojna poznata imena iz svijeta sporta i zabave. Američka košarkaška zvijezda stigla je kao vlasnik momčadi Team AlUla, koja se natječe u ovom inovativnom prvenstvu na vodi.

Tijekom boravka u gradu pod Srđem, James je sudjelovao u nizu aktivnosti vezanih uz natjecanje, a među zanimljivijim trenucima bio je njegov susret s hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem. Njima se pridružio i dubrovački gradonačelnik Mato Franković, a zajedničko druženje održano je u hotelu Excelsior, jednom od središnjih mjesta događanja tijekom utrke.

Posebno emotivan trenutak dogodio se kada je slavni košarkaš izdvojio nekoliko minuta za Marija, sina premijera Andreja Plenkovića. James mu je potpisao košarkaški dres, što je mladom navijaču ostalo kao uspomena koju će dugo pamtiti. Fotografije susreta brzo su privukle pozornost okupljenih gostiju i medija koji prate događaj.

Nakon službenih obaveza sudionici su nastavili neformalno druženje uz more, gdje su razgovarali o samom natjecanju i dojmovima iz Dubrovnika. Dio uzvanika okušao se i u simulatoru vožnje, koji je vjerno prikazivao iskustvo upravljanja električnim gliserima kakvi se koriste u E1 prvenstvu.

Ovogodišnje izdanje utrke ponovno je privuklo veliki interes međunarodne javnosti. Među vlasnicima timova nalaze se brojne svjetski poznate osobe, a upravo je to jedan od razloga zbog kojih E1 Series iz godine u godinu dobiva sve veću pozornost.

Uoči glavne utrke najviše uspjeha u kvalifikacijama imao je tim Angola Westbrook Racing, koji je osigurao najbolje startno mjesto. Momčad povezana s holivudskom zvijezdom Willom Smithom pokazala je odličnu formu na stazi postavljenoj uz dubrovačke zidine te je u utrku ušla kao jedan od glavnih favorita, piše Telesport.