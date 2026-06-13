Bajraktarević drugi najbrži igrač na Svjetskom prvenstvu

Bosna i Hercegovina otvorila je Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi remijem 1:1 protiv Kanade, a osim osvojenog boda, u prvi plan iskočio je jedan statistički podatak. Naime, mladi reprezentativac BiH Esmir Bajraktarević trenutačno je drugi najbrži igrač na SP-u.

Bajraktarević je u utakmici protiv Kanade dosegnuo maksimalnu brzinu od 34.8 kilometara na sat. Jedini igrač koji je u dosadašnjem dijelu turnira zabilježio veću brzinu jest kapetan Južne Koreje Son Heung-min, koji je u dvoboju protiv Češke trčao 35.2 kilometra na sat.

Iza mladog Zmaja ostali su Kanađanin Richie Laryea s izmjerenih 34.6 km/h te južnoafrički reprezentativci Thalente Mbatha i Iqraam Rayners, čije su maksimalne brzine iznosile 34.4, odnosno 34.1 km/h.

Potvrda kvalitete na najvećoj pozornici

Za Bosnu i Hercegovinu ovo je zanimljiv pokazatelj jer potvrđuje koliko Bajraktarević može biti opasan u igri tranzicije. Svojim je ubrzanjima pokazao da je sposoban mijenjati ritam utakmice, što je važan adut za nastavak natjecanja.

Nakon prve utakmice Zmajevi su osvojili važan bod, a nastup je donio i nekoliko pozitivnih signala. Jedan od njih svakako je činjenica da se Bajraktarević našao u elitnom društvu najbržih igrača svijeta, odmah iza Sona, dugogodišnje zvijezde Premier lige i jednog od najpoznatijih azijskih nogometaša u povijesti, piše Index.