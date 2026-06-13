Torcidaši stigli gliserima na Hvar kako bi palicama pretukli sezonce iz Srbije, svi su uhićeni!

U četvrtak, 11. lipnja 2026.godine u poslijepodnevnim satima ophodnja Policijske postaje Hvar uočila je u blizini hotela u Hvaru dva vozila u kojima se ukupno nalazilo 14 osoba. Muškarcima je izdana naredba da izađu iz vozila, nakon čega im je utvrđen identitet i proveden vizualni pregled vozila, priopćila je PU splitsko-dalmatinska.

Policijski službenici su utvrdili da se u vozilima nalaze predmeti pogodni za napad i ozljeđivanje osoba te predmeti za maskiranje lica. U vozilu na podu i u prtljažniku prekriveni jaknama i ručnicima, nalazile su se palice. Od osoba su oduzete drvene palice, teleskopska palica i potkape za skrivanje identiteta. Sve osobe su uhićene.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je, prema prethodnom dogovoru, dvanaest osoba gliserom pristalo na otok Hvar u uvalu Stiniva Bruška (oko 10 km od hotela) gdje su ih, također prema ranijem dogovoru, dočekala dvojica muškaraca s kombi vozilom i osobnim vozilom, s ciljem da ih prevezu do hotela u kojem su bila smještena dva sezonska radnika, državljani Srbije, koji su bili cilj napada.

Navedenom prilikom su s namjerom fizičkog obračuna prethodno prikupili i kod sebe posjedovali hladno oružje (teleskopska palica) i oruđe pogodno za napad (drvene palice) te sredstva za maskiranje lica (potkape-tzv. fantomke). U gliser su se ukrcali u Trogiru i Kaštelima.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je četrnaest osoba, svi hrvatski državljani (rođeni 1993, 2004,2008, 2004, 2007,2004, 2005, 2002, 2005, 2006, 2004, 2003, 2004 i 2003) počinilo kazneno djelo „Dogovor za počinjenje kaznenog djela“ opisano u članku 327.st.1 u svezi članka 87.st.21. Kaznenog zakona te će protiv njih nadležnom državnom odvjetništvu biti podnesena kaznena prijava, a četiri osobe, 33-godišnjak, dvojica 22-godišnjaka i 18-godišnjak su uz kaznenu prijavu predani pritvorskom nadzorniku.

Predmeti za napad, gliser i vozila su do odluke suda privremeno oduzeti.