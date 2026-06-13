Sedam dana plutao morem i preživio jedući sirove rakove: Ribari ga pronašli golog i bez svijesti

"Urin je mlaz tople topline", rekao je. "Sklupčao sam se u kuglu i davao sve od sebe da sačuvam taj sićušni komadić topline kako bih se ugrijao"

Četrdesetogodišnji Kinez preživio je sedam dana plutajući na moru tako što je jeo sirove rakove. Qin Jianpinga spasila su početkom lipnja dvojica ribara. Pronađen je gol i bez svijesti, kako pluta oko 10 kilometara od obale Chengmaija, u južnoj otočnoj pokrajini Hainan, izvijestila je Xinhua. Poduzetnik iz autonomne regije Guangxi Zhuang bio je u kasnonoćnoj šetnji plažom u Haikouu 27. svibnja kada su ga odnijeli veliki valovi. Qin, koji je bio na odmoru u glavnom gradu Hainana, stao je na odbačenu koru voća dok je po vjetrovitom vremenu hodao uz obalni nasip te je pao u vodu. Nije mogao pozvati pomoć jer sa sobom nije imao mobitel. Budući da nikada nije plivao u moru, skinuo je hlače, cipele, sat i prsten kako ga ne bi povukli prema dolje, prenosi The Independent.

"More nije nimalo poput bazena", rekao je Qin za Xinhua. "Nisam mogao dotaknuti dno, a golemi valovi stalno su me gurali sve dalje. Svaki put kad bih se pokušao pomaknuti metar prema obali, valovi bi me odvukli tri ili četiri metra natrag. Nije bilo šanse da doplivam natrag". Ubrzo je pronašao plutaču i ostao na njoj sve dok nije spašen. Njegova se agonija pogoršala tijekom iduća dva dana jer je, bez sna i hrane, počeo patiti od halucinacija. Do tada je obala već odavno nestala iz vidokruga. "Sunce me pržilo tijekom dana, ali mi je voda stalno oduzimala tjelesnu toplinu. Nakon dva ili tri dana plutanja, more je djelovalo hladno kao hladnjak", ispričao je.

Noću, kada bi temperature pale, pokušavao se ugrijati mokreći po sebi. "Urin je mlaz tople topline", rekao je. "Sklupčao sam se u kuglu i davao sve od sebe da sačuvam taj sićušni komadić topline kako bih se ugrijao". Petog dana ugledao je narančastu navigacijsku plutaču s velikom pjenastom bazom koja je bila puna morskih rakova veličine nokta. Pojeo ih je oko 80 sirovih. Ti mali rakovi postali su mu jedina hrana sve dok nije spašen. Kako bi utažio žeđ, pokušao je piti morsku vodu i vlastiti urin. Spas je stigao 2. lipnja, sedam dana nakon što ga je more odnijelo, kada su Qina pronašla dvojica ribara iz Chengmaija. Bio je toliko u deliriju da je mislio da dodiruje okvir vrata i da ga prijatelji pozivaju unutra kada su mu ribari pružili komad drveta kako bi ga spasili, prenosi Večernji list.

"Sada kada ste s nama, budite sigurni da nećete umrijeti", rekli su ribari Qinu, prema pisanju South China Morning Posta. "Srce mi je preskočilo kad sam ga vidio", prisjetio se Zheng Shizhong, koji je Qina izvukao iz mora uz pomoć Fua Tingsana. "Kada smo ga pronašli, rekao nam je: 'Mislim da umirem'", prisjetio se Fu, prema pisanju Global Timesa. "Rekao sam mu: 'Nećeš umrijeti. Naišao si na ribare. Odvest ćemo te kući'". Očistili su mu rane, dali mu vode, presvukli ga u suhu odjeću i doveli ga do obale u roku od sat i pol. Njegova supruga, koja je stigla na Hainan kako bi tražila muža, rekla je da je "već prihvatila da ga više nema".

"Napunila sam tri boce morskom vodom kako bih ih ponijela natrag u Guangxi kao uspomenu za njegov pokop", rekla je. Qin je primljen u Narodnu bolnicu okruga Chengmai, gdje je liječnik Chen Boyi rekao da je premješten na obični odjel nakon što je dva dana proveo na intenzivnoj njezi. Iako je Qin patio od ozbiljne dehidracije i infekcije kože, njegovi su vitalni znakovi sada stabilni. "Pregledom je utvrđeno da ima upalu probavnog sustava. To je vjerojatno zato što je jeo sirove rakove", rekao je dr. Chen. "Ali da nije jeo rakove, moguće je da bi izgubio život". "Kada se oporavim, sigurno ću posjetiti svoju dvojicu braće i zahvaliti im što su me spasili", rekao je Qin, misleći na ribare.