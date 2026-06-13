RAT HULIGANA Policija spriječila napad torcidaša na srpske sezonce: "Delije spremaju osvetu"

Policija na Hvaru, uz podršku splitske policije, spriječila je organizirani planirani napad na dvojicu sezonskih radnika iz Srbije koji rade u hotelu u gradu Hvaru. Prema policijskim informacijama, skupina od 14 hrvatskih državljana stigla je na otok gliserima, a sjeli u vozila i krenuli prema Hvaru, gdje su namjeravali napasti radnike koje su, prema sumnjama, prethodno identificirali.

– U četvrtak, 11. lipnja 2026.godine u poslijepodnevnim satima ophodnja Policijske postaje Hvar uočila je u blizini hotela u Hvaru dva vozila u kojima se ukupno nalazilo 14 osoba. Muškarcima je izdana naredba da izađu iz vozila, nakon čega im je utvrđen identitet i proveden vizualni pregled vozila. Policijski službenici su utvrdili da se u vozilima nalaze predmeti pogodni za napad i ozljeđivanje osoba te predmeti za maskiranje lica. U vozilu na podu i u prtljažniku prekriveni jaknama i ručnicima, nalazile su se palice. Od osoba su oduzete drvene palice, teleskopska palica i potkape za skrivanje identiteta. Sve osobe su uhićene – napisali su iz policije.

Jedan od radnika imao je tetovažu “Srbija”, a navodno navija za Crvenu zvezdu, što je bio dovoljan znak huliganima iz Torcide da krenu u obračun. To je samo nastavak huliganskog rata između navijača Hajduka i Crvene zvezde, koji je počeo u siječnju ove godine, kada je skupina od stotinjak Torcidaša u Tuzli na aerodromu dočekala navijače Crvene zvezde koji su se vraćali iz Švedske, piše Nacional.

U pomno planiranoj akciji skupina iz Torcide dočekala je radikalnu skupinu navijača Crvene zvezde “Kopre Nedri” i brutalno ih pretukla. Četvorica su završila s teškim ozljedama, a nekolicina s lakšim.

Potom su navijači Crvene zvezde, poznati kao Delije, dočekali na autoputu kod Beča navijače Zadra, no brzom akcijom policije spriječen je huliganski obračun.

Zatim su navodno spremali napad i na neke navijače Hajduka koji su bili Lisabonu, a primjetili su ih po “tagiranju” na Facebooku. No plan je propao. U navijačkim krugovima priča se da Delije pomno spremaju osvetu navijačima Hajduka.

– Oni nikad neće zaboraviti ni oprostiti pretučene Delije kod Tuzle. To je skupina koja ima novca koliko im treba, imaju logistiku, brojnost i samo čekaju priliku da vrate Torcidi – otkrio je za Nacional izvor vrlo dobro upućen u navijačku scenu u Srbiji.

Torcidaši su na Hvar stigli naoružani palicama, teleskopima, fantomkama i drugim sredstvima za skrivanje identiteta.

Svi osumnjičeni su uhićeni i nad njima je provedeno kriminalističko istraživanje zbog sumnje na dogovor o počinjenju nasilnog kaznenog djela te zločin iz mržnje. Nekoliko osoba predano je pritvorskom nadzorniku, dok su gliseri, vozila i oprema za napad privremeno oduzeti kao dokazni materijal.

– Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je, prema prethodnom dogovoru, dvanaest osoba gliserom pristalo na otok Hvar u uvalu Stiniva Bruška (oko 10 km od hotela) gdje su ih, također prema ranijem dogovoru, dočekala dvojica muškaraca s kombi vozilom i osobnim vozilom, s ciljem da ih prevezu do hotela u kojem su bila smještena dva sezonska radnika, državljani Srbije, koji su bili cilj napada. Navedenom prilikom su s namjerom fizičkog obračuna prethodno prikupili i kod sebe posjedovali hladno oružje (teleskopska palica) i oruđe pogodno za napad (drvene palice) te sredstva za maskiranje lica (potkape-tzv. fantomke). U gliser su se ukrcali u Trogiru i Kaštelima – dodaju.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je četrnaest osoba, svi hrvatski državljani (rođeni 1993, 2004,2008, 2004, 2007,2004, 2005, 2002, 2005, 2006, 2004, 2003, 2004 i 2003) počinilo kazneno djelo “Dogovor za počinjenje kaznenog djela” opisano u članku 327.st.1 u svezi članka 87.st.21. Kaznenog zakona te će protiv njih nadležnom državnom odvjetništvu biti podnesena kaznena prijava, a četiri osobe, 33-godišnjak, dvojica 22-godišnjaka i 18-godišnjak su uz kaznenu prijavu predani pritvorskom nadzorniku.